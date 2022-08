Ricardo Nicolau propõe ampliar combate ao crime com delegacias 24h no Amazonas

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, lançou hoje (19) proposta de manter as delegacias de polícia do Amazonas permanentemente abertas, incluindo os fins de semana quando há um frequente aumento de ocorrências de brigas, agressões e tentativas de homicídios, principalmente em bairros e regiões onde os índices de criminalidade são mais altos.

Acompanhado de sua vice, professora Cristiane Balieiro, o candidato visitou as delegacias dos bairros Santa Etelvina e Coroado e conversou com moradores que relataram dificuldades para pedir ajuda fora do horário comercial. Hoje, segundo populares as delegacias permanecem abertas em horário comercial com fechamento às 17h. Ricardo Nicolau confirmou a informação checando placas indicativas de horário de funcionamento de algumas delegacias.

“O governo do estado pode alegar qualquer coisa, dificuldades, falta de pessoal e diversos outros entraves, mas não pode fechar delegacias. Esse é um serviço básico a que todos têm direito e é assim que precisa ser encarado pela administração estadual. Além disso, o crime e violência não escolhem a hora para acontecer. Em nosso governo vamos cuidar das pessoas. Um Amazonas seguro é meu compromisso de campanha. Vamos ter delegacias abertas 24 horas e valorização dos profissionais da segurança. Não podemos ficar reféns da violência, permanecer presos dentro de nossas cass enquanto os bandidos se acham superiores. Vamos combater com muita ênfase o crime organizado para garantir segurança à nossa genter”, defende.

O candidato afirmou que vai usar a tecnologia e valorizar os policiais para combater o crime e reverter o quadro violência no Amazonas retratado em diversas pesquisas de âmbito nacional.

“Vamos enfrentar os problemas com coragem e determinação. Vamos usar câmeras de reconhecimento facial para identificar os criminosos. Nos ônibus, é possível integrar o sistema das empresas com a polícia e implementar um botão de pânico para acionar a viatura mais próxima em caso de assaltos. Vamos ter a máxima eficiência nas operações policiais e nas investigações criminais, com uma polícia treinada, equipada e motivada para enfrentar o crime”, ressalta.

O candidato Ricardo Nicolau lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro. O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria