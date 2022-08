Ricardo Nicolau lança Plano de Governo com foco na saúde, empregos e segurança pública

Documento formaliza os compromissos da coligação ‘Nós, o Povo’ com a gestão do Amazonas no período entre 2023 a 2026.

O plano de governo do candidato ao governo pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, e a sua vice, professora Cristiane Balieiro, firma compromissos para o desenvolvimento do Amazonas com propostas em áreas estratégicas para a população. Ao longo de 18 páginas, o documento prioriza mudanças de gerenciamento na saúde para melhorar o atendimento em hospitais públicos, ações para gerar emprego como a defesa e ampliação do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), além de modernizar o sistema de segurança.

No texto, Ricardo Nicolau propõe uma nova forma de governar, com modernização administrativa e respeito pelas pessoas e suas competências e habilidades.

“A grande transformação que nós vamos fazer no estado começa pela política econômica, que deve estar bem alinhada para possibilitar o planejamento das ações do governo. Vamos trazer a administração do Amazonas para o século XXI. Por meio de um grande programa de gestão no Estado, vamos implementar a reforma administrativa com a modernização da máquina pública e a qualificação do pessoal, começando pela capacitação e especialização dos servidores públicos, essenciais na prestação de serviços para a população. Transparência, gestão de compras, eficiência e combate ao desperdício e à corrupção fazem parte desse nosso projeto de governança”, diz um trecho do plano.

Melhor saúde do Brasil

O candidato firma compromisso com a população do Amazonas para transformar os hospitais públicos e posicioná-los entre os mais eficazes do país integrados a um dos melhores sistemas de saúde pública do Brasil. O plano de governo prevê a implantação do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), com ambulatório de especialidades e exames, além de aumentar a infraestrutura da rede pública nas cidades do interior.

“Vamos aumentar a complexidade dos hospitais, melhorando a infraestrutura para que essas unidades tenham maior produtividade e capacidade de atendimento sem o paciente precisar sair de sua cidade. Além disso, vamos construir novos Hospitais de Referência nos municípios polos e disponibilizar Tratamento Fora de Domicílio Intermunicipal, permitindo que o paciente saia do município com atendimento marcado, passagem e estadia”, ressalta.

Na capital, o candidato propõe a construção de uma maternidade de alto risco na zona Leste com mais de 300 leitos; ampliar a maternidade Ana Braga e fazer ampliação das demais maternidades; elevar de 135 para 300 o número de leitos da Fundação Cecon, que atende pacientes com câncer.

Ainda como parte das melhorias no campo da saúde, Ricardo Nicolau propõe a construção de quatro Centros de Radiodiagnóstico em Manaus equipados com toda a infraestrutura laboratorial e exames de imagem, além de modernizar os centros cirúrgicos para diminuir o tempo e internação dos pacientes e, assim, aumentar eficiência das unidades.

“A maioria das cirurgias feitas no Amazonas é com a técnica convencional. O paciente que retira a vesícula por esse método leva três dias para receber alta. Na cirurgia por vídeo, usando essa tecnologia, o tempo de internação cai para 24 horas. Isso mostra que é possível fazer três vezes mais cirurgias tornando todo o processo mais eficiente”, argumenta Nicolau.

Segurança Pública

Para conter a violência no Amazonas, Ricardo Nicolau propõe usar a tecnologia como principal ferramenta de combate ao crime, valorizando os policiais e agentes da segurança pública, aliando policiamento ostensivo com ações sociais.

“Para melhorar a eficiência da malha de segurança do Estado é preciso investir em tecnologia, inteligência, valorização dos agentes e contratação por concurso de novos policiais. Nossa Polícia Civil será fortalecida com equipamentos, estrutura, serviços especializados e policiais preparados. Segurança também se faz com política social; com investimento em educação e no esporte para os jovens; na melhoria da iluminação pública. E tudo isso será feito em parceria com os municípios “, enfatiza.

Educação

Na educação, a coligação ‘Nós o Povo’ firma compromisso com os professores mantendo sempre aberto um canal de diálogo. Para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas, a proposta é iniciação tecnológica em convênio com todas as prefeituras do Amazonas.

Nas escolas estaduais do Ensino Médio, a ideia é capacitar os adolescentes e jovens estudantes para o mercado digital com o reforço da nova rede de satélites da Star Link, do empresário Elon Musk, que vai oferecer internet de banda larga de alta velocidade 5G, em toda a Amazônia.

De acordo com Ricardo Nicolau, isso será feito por meio da oferta de equipamentos e treinamentos para que professores e alunos possam aprender com essa nova tecnologia.

“Como professora de língua portuguesa e literatura, eu sei todas as dificuldades que a educação tem e fazer parte deste momento me honra muito e me deixa forte para colocar o Amazonas no lugar de destaque que ele merece”, afirmou a candidata a vice, professora Cristine Balieiro.

Economia e defesa da ZFM

O plano de governo de Ricardo Nicolau enfatiza a defesa dos mais de 500 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). O candidato propõe ainda uma série de medidas econômicas que possam melhorar o ambiente de negócios no estado e, assim, atrair novas empresas para o Polo Industrial de Manaus (PIM).

O candidato defende investimento em infraestrutura portuária; Zoneamento Ecológico para o uso sustentável de recursos naturais para gerar emprego e renda no interior sem afetar o meio ambiente; criação de um polo petroquímico e de fertilizantes; desenvolvimento da Agricultura de Precisão que prevê a modernização da produção rural, ampliação do manejo florestal, além do incentivo ao turismo.

“Precisamos, urgentemente, diminuir a dependência da ZFM. 500 mil empregos estão, hoje, nas mãos do presidente de plantão. Desenvolvimento só fará sentido se levar oportunidades e renda para cada um dos amazonenses, em todas as regiões do nosso estado. As riquezas do Amazonas ficarão nas mãos do seu povo. A Nova Matriz Econômica vai levar emprego e renda para todo o estado”, pontuou.

Com informações da assessoria