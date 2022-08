Ricardo Nicolau anuncia plano para posicionar a saúde do Amazonas como a melhor do país

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, anunciou hoje (20) um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do Brasil. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

De acordo com Ricardo Nicolau, que também é diretor do maior grupo de saúde da região Norte, é possível elevar a qualidade e a capacidade de atendimento da saúde do Amazonas e transformá-la em referência no Brasil. Somente no ano passado, os recursos estaduais destinados ao setor ultrapassaram R$ 3,1 bilhões o que “vai me permitir administrar o sistema de saúde com um novo modelo de gestão moderno, eficiente e efetivo para distribuir os investimentos de forma a otimizar os resultados. Sei que posso fazer o melhor para a saúde dos amazonenses”, explicou.

“Se Deus me permitir chegar ao governo do Estado, eu tenho a obrigação de tornar a saúde do Amazonas a melhor do Brasil. E é possível. Hoje, a maioria dos pacientes do interior vem para Manaus. Para resolver isso, vamos implementar o CAIS que é uma grande clínica com laboratórios e exames que vai dar suporte a rede básica dos municípios”, propõe o candidato.

Uma das principais metas de Ricardo Nicolau é ampliar o atendimento médico no interior e desafogar os hospitais da capital. “Hoje, os hospitais das cidades do interior são de responsabilidade das prefeituras, mas o Estado precisa ajudar com mais equipamentos, medicamentos e profissionais. É preciso aumentar a complexidade dessas unidades para evitar ao máximo a transferência de pacientes para Manaus e isso vai desafogar os hospitais de Manaus”, defende.

TFD Intermunicipal

Ricardo Nicolau propõe a criação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal para os casos que precisem ser transferidos para Manaus. A ideia é que os pacientes do interior se desloquem para a capital com o procedimento já marcado, com transporte e ajuda de custo pagas pelo governo do Estado.

“O TFD Intermunicipal será aplicado em viagens entre municípios, em distâncias a partir de 50 quilômetros. Hoje, nenhum município amazonense tem esse programa regulamentado. Em nosso governo, nenhum paciente do interior que depender de tratamento de saúde na capital vai precisar depender de favores políticos do prefeito para conseguir viajar”, assegura.

Nova maternidade

Para Manaus, Ricardo Nicolau quer ampliar as salas de urgência e emergência dos hospitais João Lúcio, na zona Leste, e 28 de Agosto, na zona centro-sul. Outra meta é construir uma maternidade de alta complexidade com mais de 300 leitos na zona Leste de Manaus, bem como ampliar a maternidade Ana Braga e investir na modernização das demais maternidades

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que atende pacientes com câncer, o candidato planeja elevar de 135 para 300 o número de leitos.

Centros de radiodiagnóstico

Ainda como parte da reorganização da saúde, Ricardo Nicolau propõe construir quatro Centros de Radiodiagnóstico em Manaus equipados com toda a infraestrutura laboratorial e exames de imagem. Além disso, o candidato vai modernizar os centros cirúrgicos dos hospitais estaduais, com cirurgias por vídeo, para diminuir o tempo de internação dos pacientes e, assim, aumentar a eficiência das unidades.

“A maioria das cirurgias feitas no Amazonas é com a técnica convencional. O paciente que retira a vesícula por esse método leva três dias para receber alta. Na cirurgia por vídeo, usando essa tecnologia, o tempo de internação cai para 24 horas. Isso mostra que é possível fazer três vezes mais cirurgias tornando todo o processo mais eficiente”, explica.

Com informações da assessoria