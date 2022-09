Ricardo Nicolau anuncia ampliação do Tratamento Fora de Domicílio para interior do AM

Candidato a governador planeja aumentar infraestrutura e oferta de serviços médicos do interior para desafogar hospitais da capital amazonense e implantar Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal

Após divulgar o plano para transformar a saúde pública de Manaus, o candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau anunciou as propostas da área voltadas ao interior do estado. No programa eleitoral veiculado na noite de sexta-feira, 2, o candidato anunciou a construção de novos hospitais e centros de saúde, a reestruturação total dos polos regionais de saúde e a implantação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal.

“Vamos fazer da saúde pública do Amazonas uma das melhores do Brasil. É meu compromisso”, assegurou Ricardo Nicolau, que também é diretor do maior grupo hospitalar da região Norte.

Uma das principais metas de Ricardo Nicolau é ampliar a infraestrutura da rede pública no interior e desafogar os hospitais da capital, informa a assessoria do candidato. Para dar suporte à rede básica nos municípios, Nicolau vai construir, em polos como Manacapuru, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, uma rede de Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), que irão oferecer consultas médicas especializadas e exames de imagem e laboratoriais no mesmo local.

Além dos Cais, o plano para a saúde do interior prevê aumentar a complexidade das unidades hospitalares já em funcionamento, independentemente de serem geridos ou não pelas prefeituras locais. Ricardo Nicolau planeja, também, a construção de novos hospitais de referência, equipados com tomógrafo, aparelho de ressonância magnética e laboratório de análises clínicas, segundo documento divulgado pela assessoria do candidato.

“Hoje, o governo do Amazonas gerencia apenas três das 67 unidades de saúde do interior. Para mim é claro que o Estado tem o dever de construir novos hospitais e melhorar a infraestrutura dos que já existem para evitar, ao máximo, que os pacientes sejam transferidos para Manaus, onde o cenário também apresenta muitos desafios e dificuldades. Saúde pra nós é coisa muita séria”, defende.

TFD Intermunicipal

Visando os casos que precisem ser transferidos entre municípios, incluindo Manaus, Ricardo Nicolau irá implantar o TFD Intermunicipal, que ainda não é regulamentado no Amazonas. O programa vai permitir que o paciente tenha acesso a atendimento médico fora de seu município com procedimento previamente agendado e transporte, estadia e ajuda de custo pagos pelo Estado.

“O TFD Intermunicipal será disponibilizado quando houver necessidade de viagens entre municípios, em distâncias a partir de 50 quilômetros. Hoje, nenhum município tem esse programa regulamentado. Em nosso governo, todo paciente do interior que depender de tratamento de saúde na capital não vai depender de favores políticos do prefeito para conseguir viajar, como costuma acontecer em algumas ocasiões”, assegura o candidato.

Manaus terá saúde estadual transformada

O plano de Ricardo Nicolau para a rede estadual de saúde, em Manaus, contempla a construção de novos hospitais gerais nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste; da Maternidade Metropolitana de Manaus, com 300 leitos e destinadas a partos de alto risco; além da reorganização geral do sistema com mudanças de gestão e uso de tecnologia para zerar as filas de esperas do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Ricardo Nicolau lidera a coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos que disputam os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

Com informações da assessoria