Reunião do PAM discute estratégias para atender sinistros nos setores público e privado

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), em parceria com a Companhia de Gás do Amazonas, sediou, na tarde desta sexta-feira (24/03), a segunda reunião do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), organização sem fins lucrativos, que tem objetivo de criar estratégias de pronta resposta em casos de ocorrências de risco em grandes empresas privadas e repartições públicas.

Nesta segunda reunião, o PAM ampliou o número 12 para mais de 30 empresas participantes, sendo de diversos segmentos industriais e empresariais. O plano possibilita o atendimento rápido à ocorrência com repasses de conhecimento técnicos que devem ser adotados, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Para o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, essa ampliação garante maior segurança para a sociedade amazonense, que contará não apenas com o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, mas também com profissionais aptos para atuar em casos de sinistros.

“O Corpo de Bombeiros pode contribuir muito com as empresas no que tange a coordenação de um grande incidente. E nós entendemos que por mais capacitados que pareçamos estar, sempre alguém pode nos ajudar. Então essa troca de experiências, você contar com a expertise de outro órgão é extrema importância para dar uma resposta efetiva, salvando vidas e patrimônios”, destacou o comandante-geral do CBMAM.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, falou sobre os esforços contínuos que a companhia tem feito, buscando integrar cada vez mais as empresas que componentes das unidades consumidoras de gás natural ao PAM.

“A Cigás tem buscado aprimoramento constante dos procedimentos próprios de segurança operacional a fim de garantir a confiabilidade na prestação de seu serviço. Além disso, vem atuando fortemente para congregar ao plano empresas que integram a rede de unidades consumidoras de gás natural a fim de que possam somar a esses esforços de promoção de sinergia voltada à expansão da cultura da segurança em cooperação”, pontuou o diretor-presidente da Cigás.

Programação

Após a solenidade de abertura, o evento contou com duas palestras ministradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Cigás. Além disso, a roda de debate técnico trará esclarecimento de dúvidas pertinentes das empresas privadas e instituições públicas participantes do evento.

PAM

No Amazonas, o Plano de Auxílio Mútuo realiza reuniões desde 2017, tendo feito uma pausa nas atividades durante a pandemia de Covid-19, e retornando este ano. À princípio, apenas 12 grandes empresas participavam, se comprometendo em selecionar integrantes para as reuniões de conhecimentos técnicos e simulados de ocorrências de risco. Com a ampliação concretizada neste ano, mais de 30 empresas terão acesso aos conhecimentos e normas técnicas estabelecidas.