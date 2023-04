Resultado final do concurso da Polícia Militar é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas

Relação dos nomes dos aprovados foi publicada na noite de ontem

O resultado final do concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi divulgado, na noite de ontem (20), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Após 11 anos sem a realização de concurso público para a instituição, o Governo do Amazonas oferece 1.320 vagas para os cargos de Soldados, Oficiais e Oficiais de Saúde.

Do total de vagas, 1.000 foram destinadas à contratação de soldados e 320 para oficiais combatentes e oficiais de saúde.

Das 320 vagas para oficiais, há 94 vagas para carreira de Oficial de Saúde, dividida entre os cargos de Oficial Médico nas especialidades: Cardiologista (3), Cardiologista Ecocardiografista (1), Clínico Geral (16), Dermatologista (3), Endocrinologista (5), Gastroenterologista (2), Ginecologista (7), Neurologista (1), Oftalmologista (3), Ortopedista (9), Otorrinolaringologista (3), Pediatra (8), Proctologista (2), Psiquiatra (1), Veterinária (7), Farmacêutico Bioquímico (5), Enfermeiro (11), Oficiais Fisioterapeutas (7). As funções exigem ensino superior conforme a especialidade, e registro no órgão profissional.

Concurso

Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD/PM), com 10 meses de duração, de Formação de Oficiais (CFO/PM), com 36 meses de duração, e de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS/PM), com quatro meses de duração. As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde).

Confira a relação completa no endereço

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/195_pmam-resultado-final-aprovados-2023-04-13.pdf

Com informações da assessoria