Renan Bolsonaro ganha cargo no Senado com salário de R$ 9,5 mil

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, foi nomeado a um cargo de confiança no gabinete do senador conservador por Santa Catarina Jorge Seif Junior (PL) nesta quarta-feira (8), segundo publicação no Diário Oficial do Senado.

Jair Renan Bolsonaro ocupará um cargo de confiança como auxiliar parlamentar pleno AP-07 , no gabinete do representante catarinense com salário R$ 9.536 em valores brutos.

Jorge Seif Junior (PL) foi eleito com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonoro e ocupou o cargo de secretário da Pesca do governo brasileiro na gestão bolsonarista.