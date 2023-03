Relatório Anual de Qualidade da Água: Mais de 340 mil análises garantem água tratada em Manaus

O acesso à água potável é um direito humano e indispensável para a vida com dignidade. Todos os dias, mais de 700 milhões de litros de água são tratados e distribuídos em Manaus. Para garantir que este líquido leve saúde para a população da capital amazonense, a Águas de Manaus realiza, diariamente, um minucioso controle de qualidade, que atende aos padrões definidos pelo Ministério da Saúde.

Uma das medidas que garante a distribuição de água tratada é a realização de análises que verificam a presença de partículas, substâncias ou micro organismos de origem animal, que podem transmitir doenças de veiculação hídrica, como diarreia, disenteria, hepatite e leptospirose, entre outras.

Segundo o Relatório Anual de Qualidade da Água, o ano de 2022 fechou com 340.305 análises realizadas pela concessionária. Aproximadamente 30 mil análises são realizadas a cada mês para fazer esse controle de qualidade, realizado na água coletada em mais de 600 postos distribuídos por todas as zonas da cidade.” Ano após ano os indicadores de qualidade da água se mantem em elevadíssimos níveis, colocando Manaus em um patamar de excelência em relação a qualidade da água consumida pela população”, destaca o gerente de Operações da Águas de Manaus, Lineu Machado.

Diariamente, equipes da empresa percorrem uma rota com esses pontos, realizando análises na água e coletando amostras que são enviadas para testes em laboratório. Além do laboratório próprio, na Ponta do Ismael, a Águas de Manaus utiliza laboratórios externos nas análises de sua água.

O relatório anual detalhado está sendo entregue a todos os clientes da concessionária, junto com as faturas do mês. “Esse é um documento que consolida as informações que disponibilizamos mensalmente em nossas faturas mensais de prestação de serviços, reforçando nosso compromisso com a qualidade da água fornecida a toda população de Manaus. Agora no mês de março, entregamos o relatório referente ao ano de 2022, que resume o trabalho árduo de um ano inteiro”, explica Lineu Machado.

Estrutura

Quatro ETAs compõem o sistema de produção de água em Manaus: duas localizadas no Complexo da Ponta do Ismael, na zona Oeste da capital, uma no bairro Mauazinho e outra na Ponta das Lajes, ambas na zona Leste. Além disso, mais 52 Centros de Produção de Águas Subterrâneas (CPAs) complementam o sistema de abastecimento de água da capital.