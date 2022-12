Referência em tecnologia no Brasil, IPT busca na Sedecti apoio para nova sede em Manaus

Representantes do IPT, um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, solicitaram apoio do Governo do Amazonas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) recebeu, na manhã de ontem (6), a visita dos representantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e, há 123 anos, colabora para o processo de desenvolvimento do País.

Os visitantes foram recebidos pelo titular da Sedecti, Angelus Figueira, pelos secretários executivos, Valdenor Cardoso e Luiz Herval (Ciência, Tecnologia e Inovação), e pela equipe técnica da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti.

Durante a reunião, os representantes do IPT anunciaram que estão em vias de instalação em Manaus. E que já iniciaram um ciclo de conversas com vários órgãos e entidades locais.

“Ter o apoio da Ciência nestas condições é fundamental para o Amazonas. É realmente um apoio substancial para o Estado. E queremos estreitar, cada vez mais, esta parceria. Seguimos à disposição para estas construções”, disse o titular da Sedecti, Angelus Figueira.

O Instituto informou que em breve irá instalar uma sede em Manaus, por isso busca parcerias para projetos de impacto social.

“Os representantes do IPT buscam, junto à Sedecti, um ponto focal para trabalhar em parceria com informações que irão colaborar para a construção de projetos de impacto social para a nossa região. Estamos muito contentes com essa reunião e com essa parceria que vem agregar muito no segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para o Amazonas”, revelou o secretário executivo Luiz Herval.

IPT

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil e conta com laboratórios capacitados e equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados, atuando basicamente em quatro grandes áreas – inovação, pesquisa e desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento e apoio metrológico, e informação em tecnologia.

Atento às necessidades dos setores público e privado, o IPT provê soluções e serviços tecnológicos, as quais visam aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida. Por meio de oito unidades de negócios, o Instituto atua de forma multidisciplinar, contemplando os mais diversos segmentos como: energia, transportes, petróleo & gás, meio ambiente, construção civil, cidades, saúde e segurança.

