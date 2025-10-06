A Record preparou um pacote para tentar manter Ticiane Pinheiro na emissora em 2026. A proposta será formalizada a ela na semana que vem. A apresentadora, atualmente no Hoje em Dia, tem contrato apenas até dezembro.
Segundo apurou a coluna, além de mantê-la no Hoje em Dia, a emissora oferecerá um programa por temporada a ser exibido no fim de semana. O formato só será definido se houver avanço nas conversas.
A proposta também envolve maior participação em ações comerciais e de merchandising dentro do Hoje em Dia. Com quase 10 milhões de seguidores, Ticiane e Ana Hickmann concentram boa parte dos testemunhais do matinal.
A continuidade de Ticiane é algo desejado especialmente pela área comercial da Record. A decisão final se ela segue ou não é do artístico, que também tem apreço pelo seu trabalho.
No Hoje em Dia desde 2015, Ticiane tem contrato com a emissora até o fim deste ano. César Tralli, marido dela, foi anunciado pela Globo como o novo apresentador do Jornal Nacional a partir de novembro, em substituição a William Bonner, que deixará o telejornal após 29 anos.
Perguntado por Ana Maria Braga, jornalista admitiu em participação no Mais Você em setembro que deseja ter Ticiane Pinheiro ao seu lado na capital fluminense em breve.
Na Globo, Ticiane Pinheiro é um nome que interessa ao GNT, canal feminino da Globo, para um formato novo. No entanto, ainda não houve abertura de negociações ou qualquer proposta.
Ticiane Pinheiro trabalha na Record desde 2005. Começou como atriz, no elenco da novela “Cidadão Brasileiro” (2006). Depois, fez o reality show Simple Life: Mudando de Vida (2007). Também comandou o Programa da Tarde entre 2012 e 2015.