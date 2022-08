‘Reconhecemos o compromisso de Lewandowiski com o Amazonas’, afirma Roberto Cidade

Autor da propositura que concede a Medalha Ruy Araújo ao vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidiu a sessão de outorga que foi aprovada por unanimidade na Casa.

Mais alta comenda do Legislativo Estadual, a Medalha Ruy Araújo é concedida para grandes personalidades que desempenharam papéis de destaque em favor da sociedade amazonense. O ministro do TSE já possui o título de Cidadão do Amazonas, concedido pela Assembleia Legislativa, em 2019.

“É uma honra ter presidido e ser o autor da propositura que concedeu a Medalha Ruy Araújo, a maior comenda desta Casa, ao ministro Ricardo Lewandowski. Ele, como cidadão amazonense que é, veio receber a medalha e isso nos deixa feliz e honrado. O ministro é um defensor da Constituição e sempre preservará os direitos constitucionais do Estado, como no caso da Zona Franca de Manaus (ZFM), como já o fez quando foi necessário. É um prazer recebê-lo na Casa do Povo e ele sai daqui conhecendo mais o estado do Amazonas, vendo a realidade do povo amazonense. Agora, como vice-presidente do Supremo, vai entender como é a realidade de fazer política no Estado. Hoje, a Assembleia mostra, mais uma vez, sua grandeza”, afirmou.

Recém-empossado como vice-presidente do TSE, o ministro relembrou sobre sua trajetória profissional, da passagem pela presidência do TSE entre 2010 e 2012, quando esteve à frente das eleições gerais de outubro de 2010. Falou ainda da alegria de ser Cidadão do Amazonas e por já ter estado aqui em outras ocasiões.

“Estou muito orgulhoso e sensibilizado com essa homenagem. Estou emocionalmente muito ligado ao Amazonas. Já estive aqui como presidente do TSE, como presidente do Supremo, do CNJ em várias ocasiões, organizando eleições, estabelecendo audiências de custódia e tive a honra de ser agraciado com o título de Cidadão Amazonense. A medalha Ruy Araújo, que é o mais alto galardão da Assembleia Legislativa, é a expressão do próprio povo amazonense. Realmente me enche de orgulho e, de certa maneira, confirma esse vínculo afetivo que tenho com esse pujante Estado”, disse.

Sobre as eleições gerais de outubro, o ministro afirmou que “todos os cidadãos brasileiros podem ter certeza que a Justiça Eleitoral estará à altura das expectativas do povo. Haveremos de garantir eleições seguras, até porque as urnas são inexpugnáveis, são uma experiência brasileira, um suprassumo da tecnologia nacional admirada em todo o mundo e elas garantirão que a expressão do eleitor brasileiro seja respeitada e seja a mais fiel possível”, completou.

O novo vice-presidente do TSE se formou em Direito em 1973, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP), é Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É doutor livre-docente em Direito do Estado pela USP, onde é professor de Teoria Geral do Estado. No campo acadêmico, é autor de vários livros jurídicos.

