‘Recicla, Galera’ mobiliza jovens para incentivar reciclagem no Festival de Parintins

A gincana “Recicla, Galera” está procurando 30 jovens transformadores de Parintins para ajudar a realizar o maior festival sustentável de todos os tempos. As inscrições abriram na quarta-feira (15/06) e encerram nesta sexta (17/06).

A gincana faz parte da campanha “Recicla, Galera!”, fruto de uma parceria do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), com a Coca-Cola Brasil. A ação integra diversos eixos de atuação para promover um Festival Folclórico de Parintins mais limpo, incentivando a destinação correta dos resíduos recicláveis.

A gincana vai começar na segunda-feira (20/06) e seguirá até o último dia do festival, 26 de junho. Serão formadas equipes de três a cinco jovens, que receberão desafios diários em prol do meio ambiente e da sensibilização das galeras para o descarte correto dos resíduos.

Os jovens que participarem da gincana ganharão um kit de participante e certificado, além de prêmios surpresas. Para participar, é necessário residir em Parintins, ter mais de 17 anos e disponibilidade para participar voluntariamente das atividades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3b4i4Y4. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no link https://bit.ly/3b70brK.

Sobre o ‘Recicla, Galera’

A campanha tem execução operacional realizada pela Impact Hub Manaus. O projeto também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Solar Coca-Cola e da empresa Santa Luzia.

A ação também envolve a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), bem como a Associação dos Catadores locais, a Ascalpin, e as associações folclóricas do boi Caprichoso e do Garantido.

