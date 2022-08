‘Quero respeito aos guardiões da floresta’, diz Arthur em encontro com indígenas de Manaus

Mais de 3,5 mil famílias de 15 etnias moram na comunidade Nova Vida, que recebeu o candidato a senador Arthur Neto com demonstrações de gratidão e respeito.

“Minhas ideias são muito firmes, tenho opiniões que não mudam, pelas quais eu vou até o final dos tempos. E a causa indígena é uma delas. Eu quero segurança para eles, eu quero terras intocadas, quero respeito aos guardiões da floresta que são os indígenas”, afirmou em alto e bom tom o candidato ao Senado pela Federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, que teve mais um emocionante encontro com a população indígena de Manaus nesta semana.

Recebido com festa e muita admiração pelos moradores da comunidade Nova Vida, no bairro Nova Cidade, zona Norte, Arthur Neto reforçou seu compromisso com os povos indígenas. “Eles são meus ancestrais, então eu respeito e sempre lutei pela causa indígena. Luto escrevendo, luto falando, luto o tempo inteiro”, destacou.

Para o cacique Raimundo Ferreira, Arthur Virgílio Neto é o nome que representa um futuro melhor para o Amazonas. “É uma honra estar recebendo o Arthur aqui na nossa comunidade, porque ele é o homem que apoia nossa comunidade e é ele quem vai ajudar para que todos na comunidade tenham um futuro melhor. Ele, ganhando para o Senado, vai trabalhar por Manaus e pelas comunidades [indígenas]”, defendeu.

“É um privilégio estar recebendo o nosso futuro senador, eu me sinto feliz por ter ele como nosso senador. A minha mãe sempre apoiou ele, isso vem de família, de mãe pra filha. E agora, com 38 anos, é um privilégio votar no Arthur como meu senador”, endossou Ana Lúcia Pereira Rubem, etnia Kokama.

Também moradora da comunidade, Cláudia Cleiciane Corrêa fez questão de ir abraçar Arthur Neto, por quem tem um grande sentimento de gratidão e afeto. Cláudia tem problemas oftalmológicos desde a infância. Ela precisava de tratamento fora do Estado e a família tinha poucos recursos. Arthur Neto foi o apoio que eles precisavam no momento. “Os 20% de visão que tenho hoje eu agradeço a ele. Por ele ter lutado junto comigo. Meu tratamento era todo fora de Manaus, minha família muito humilde e ele, prontamente, ajudou. Em nenhum momento ele largou da minha mão”, lembrou emocionada.

Mas não é só a relação pessoal e afetiva que motiva Cláudia a declarar seu apoio ao candidato ao Sendo. “O Arthur Virgílio Neto, além de ser um ser humano incrível, é um ótimo político, sem dúvida nenhuma, como senador, como prefeito, como deputado. É justo, honesto, ficha limpa e eu, além de ser grata, sou Arthur, sempre!”, concluiu.

