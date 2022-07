Quase 300 pinguins são achados mortos em praias de SC

Quase 300 pinguins-de-magalhães foram encontrados mortos em praias de Santa Catarina. A temporada 2022 completou pouco mais de 40 dias. Desde 29 de maio até 10 de julho, a R3 Animal, ONG que faz parte do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, registrou 297 aves dessa espécie, das quais 279 já estavam mortas no momento do resgate.

Em um único dia, 41 aves foram encontradas mortas entre a Barra da Lagoa e a Praia do Moçambique. O encalhe diário de pinguins nas praias nesta época do ano é comum e segue até a primavera. O que chamou atenção foi o encalhe em massa, como o de 26 de junho. No dia seguinte, foram localizados mais 14 no mesmo trecho.

“A maioria dos animais apresenta alterações compatíveis com afogamento por captura não intencional por instrumento de pesca, além de sinais de desnutrição devido ao longo caminho percorrido durante a migração e à falta de alimento no período”, explicou a médica veterinária Janaína Rocha Lorenço. O animal se debate para tentar se soltar e acaba perdendo as penas.

A grande maioria dos animais foi resgatada durante o monitoramento diário realizado nas praias da faixa leste. Outros foram encontrados após acionamento pelo telefone 0800-642-3341. As ações de resgate, reabilitação e soltura são realizadas por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.

Dos pinguins que deram entrada vivos no R3 Animal, apenas cinco sobreviveram e estão em tratamento. Atualmente dez pinguins estão em reabilitação, entre os quais dois que encalharam no início do ano, dois resgatados pela Univali no litoral norte e um encontrado pela Univille na região de São Francisco do Sul.

Os animais resgatados com vida geralmente são jovens, estão no primeiro ano de vida e enfrentam pela primeira vez a migração desde a Patagônia. Como são inexperientes, após o longo trajeto eles chegam exaustos e magros, e alguns não resistem.

Ao longo de 2021, a R3 Animal registrou 1.728 pinguins nas praias da ilha, mas apenas 178 estavam vivos no momento do resgate. Embora os números pareçam altos, eles representam um padrão de encalhe dessas aves em 2022.

*Com R7