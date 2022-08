Qatar marca inauguração do estádio onde acontecerão os jogos do Brasil e final da Copa

O Comitê Supremo para Entrega e Legado, órgão que organiza a Copa do Mundo de 2022, oficializou hoje (1) a data de inauguração do Estádio de Lusail, um dos oito estádios projetados para o torneio entre 21 de novembro de 18 de dezembro. Trata-se do palco mais importante do Qatar, porque é o maior de todos em termos de capacidade de público e vai receber a final.

O primeiro jogo do novo estádio está marcado para o dia 9 de setembro e será disputado entre o Al Hilal, atual campeão da Liga Saudita, contra o campeão nacional do Egito — este segundo time ainda é desconhecido, pois faltam sete rodadas para o fim do torneio.

O atual líder da liga egípcia é o Zamalek, dirigido pelo técnico português Jesualdo Ferreira, ex-Santos. No Al Hilal jogam os brasileiros Michael, ex-Goiás e Flamengo, e Matheus Pereira, que nunca atuou profissionalmente no país. A partida entre os campeões nacionais da região valerá o título da Supercopa de Lusail.

Segundo apurou o UOL Esporte, o jogo de 9 de setembro marcará a inauguração do Estádio de Lusail, mas não será o primeiro. A organização da Copa do Mundo planeja uma partida entre clubes do Qatar para o dia 11 de agosto. A ideia é que a partida seja um dos eventos que marcam cem dias para o Mundial (o dia exato é 13 de agosto) e seja um evento-teste com capacidade reduzida de público para aprimorar logística para deslocamento de torcedores, parte elétrica e de iluminação e uso das estruturas internas.

Ainda não há informações sobre a capacidade de Lusail para este evento-teste, mas no jogo de inauguração o estádio já estará pronto para receber 80 mil torcedores, como será na Copa do Mundo. Trata-se do maior estádio do país e único que ainda não sediou futebol.

Também está prevista para 9 de setembro uma apresentação musical de “um cantor famoso”, diz a organização. Os ingressos começarão a ser vendidos em breve.

Além da final da Copa do Mundo, o Estádio de Lusail recebe dois jogos da seleção brasileira na fase de grupos: Brasil x Sérvia no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília); e Brasil x Camarões em 2 de dezembro, no mesmo horário. Outros quatro jogos da primeira fase também estão marcados para lá, além de confrontos das oitavas, quartas, semi e final do Mundial.

O Estádio de Lusail está sendo construído dentro de uma nova cidade que tem o mesmo nome. A mais ou menos 20 km da capital Doha, Lusail foi durante décadas uma vila isolada no meio do deserto, mas agora faz parte de um projeto ousado de modernização que passa pelo esporte. Lusail é símbolo do que o governo do Qatar quer mostrar para o mundo ao sediar a Copa de 2022.

