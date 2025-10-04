O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu uma resposta “significativa” à “militarização da Europa”, ainda que tenha ironizado a crença da União Europeia em relação a suas supostas ambições militares “além da Ucrânia”.
“Estamos monitorando de perto a crescente militarização da Europa”, disse o chefe do Kremlin em um fórum de política externa no sul da Rússia, reforçando que “medidas retaliatórias de Moscou não tardarão”.
“A resposta a tais ameaças será muito significativa”, garantiu Putin, destacando que “todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão em guerra com a Rússia e não fazem mistério”. De acordo com ele, os instrutores da Aliança “estão envolvidos não apenas no treinamento das forças armadas ucranianas, mas também na implementação de decisões”.
O mandatário ironizou ainda a militarização dos países europeus diante de uma suposta ameaça de Moscou para além do território ucraniano.
“É impossível acreditar que a Rússia queira atacar a Europa”, falou o presidente, segundo o qual, “nem mesmo os governantes do bloco acreditam nisso, mas procuram convencer a opinião pública” do fato.
“Se acalmem, durmam tranquilos e cuidem de seus próprios problemas”, disse Putin ao responder sobre o alerta no continente diante de uma possível ofensiva de suas forças.