PSG oferece Neymar e Manchester City rejeita proposta, diz jornal francês

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain segue incerto. Nesta terça-feira, o jornal francês Le Parisien afirmou que o atacante brasileiro teria sido oferecido ao Manchester City, em uma negociação que envolveria o português Bernardo Silva, uma das principais peças do clube inglês. No entanto, não houve acordo entre as partes.

Pep Guardiola, técnico do City, foi o principal responsável por rejeitar a ida de Neymar à Inglaterra, afirma o jornal. O catalão não quer desequilibrar a união e estabilidade do elenco com a chegada de uma nova estrela ao clube, muito menos abrir mão de Bernardo Silva, titular da equipe na última temporada.

Cristiano Ronaldo foi outra estrela que, em 2021, esteve perto de fechar com o City, mas Guardiola teria sido contra a contratação. Para este ano, o clube inglês já se reforçou com Haaland, Julian Alvarez e Kalvin Phillips. Além disso, o Manchester City negocia com Marc Cucurella, do Brighton, após a saída de Zinchenko para o Arsenal.

Desde o insucesso na Liga dos Campeões na temporada 2021-22, a imprensa estrangeira divulga informações de que o PSG não conta com Neymar para a próxima temporada, decisão esta que teria o aval de Kylian Mbappé. Nasser al Khelaifi, presidente do clube, afirmou que “não poderia falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”, quando questionado sobre a situação do craque brasileiro.

Christophe Galtier, novo técnico do PSG, disse contar com Neymar, logo em sua coletiva de apresentação. “É claro que quero que o Neymar fique com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, afirmou o treinador, no início deste mês.

No clube desde 2017, Neymar teve seus piores números individuais na última temporada pelo PSG. Convivendo com frequentes lesões, que o atormentam em seus anos na França, o brasileiro disputou apenas 28 jogos, entre todas as competições, com 13 gols e oito assistências.

Neymar está presente junto com a delegação do PSG, em turnê de pré-temporada no Japão. A equipe fará três jogos contra times locais nesse período: Kawasaki Frontale, nesta quarta-feira, Urawa Red Diamonds, no próximo sábado e Gamba Osaka, no dia 25/07, numa segunda-feira. A estreia oficial acontece somente no dia 31/07, diante do Nantes, pela final da Supercopa da França.

