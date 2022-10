Proteção do meio ambiente e dos povos da Amazônia é abordada em podcasts da FAS

Podcasts incluem entrevistas com especialistas e empreendedores que vivem e trabalham na região para falar de assuntos ligados à floresta

O podcast ‘POD FAS’, uma produção da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), já está disponível para streaming no Spotify. O conteúdo de áudio tem o objetivo de debater temas ligados ao meio ambiente e aos povos da floresta amazônica. O programa é apresentado pela superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade, com episódios lançados mensalmente.

De acordo com a superintendente, o POD FAS é tanto uma ferramenta de comunicação institucional, em que a FAS apresenta ao público suas iniciativas, quanto um espaço para a organização abordar temas importantes sobre a região amazônica. O podcast traz bate-papos com especialistas, empreendedores e moradores da região.

“O podcast nasce com o objetivo de comunicar o trabalho que a FAS realiza, assim como para nos posicionarmos dentro de temas considerados relevantes e estratégicos para a Amazônia. Estamos falando de temas delicados, como desmatamento, garimpo ilegal, a segurança dos territórios e a fragilidade enfrentada pelas populações tradicionais da região”, comenta Valcléia.

O primeiro episódio do POD FAS trouxe um bate-papo com o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, sobre os anseios da população amazônida a respeito do futuro da floresta em um ano de eleições gerais.

Já o segundo episódio, chamado ‘Como o turismo beneficia as comunidades ribeirinhas na Amazônia’, aborda o modelo de negócios conhecido como Turismo de Base Comunitária (TBC) e os benefícios para as comunidades que o adotam. As convidadas foram a representante da pousada Vista do Rio Negro, localizada na comunidade Santa Helena do Inglês (a 64 quilômetros de Manaus), Adriana Azevedo; e a supervisora de empreendedorismo da FAS, Thais Oliveira.

Com informações da assessoria