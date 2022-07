Promessa do boxe morre aos 18 anos após dois nocautes em treino

O boxeador nigeriano Miracle Amaeze, considerado uma das promessas do esporte, morreu no último sábado (23). De acordo com o portal especializado ‘Fight Gist Media’, o atleta, que tinha apenas 18 anos, perdeu a consciência depois de sofrer dois nocautes em um treino e foi encaminhado às pressas a um hospital.

Embora tenha recebido tratamento de primeiros socorros após o exercício, ele faleceu no hospital. O motivo da morte ainda não foi divulgado.

“É com muita dor que anunciamos a morte do boxeador nigeriano meio-pesado Micracle Amaeze. Ele perdeu a consciência após sofrer dois nocautes durante uma sessão de sparring em Festac Town, Lagos. Ele recebeu tratamento de primeiros socorros antes de ser levado às pressas ao hospital para tratamento completo. Infelizmente, ele faleceu”, informou o perfil.

“Com o coração pesado e dolorido, estamos muito tristes em anunciar o falecimento prematuro do nosso jovem campeão Milagre Amaeze. Embora você tenha partido cedo demais, seu legado permanece em nossos corações”, escreveu a ‘Monarch Promotions’, empresa que o patrocinava.

Amaeze estava invicto em sua breve carreira. O jovem boxeador estreou em maio deste ano e venceu suas duas lutas por nocaute -a última disputada no começo de julho.

A morte do nigeriano acontece dias depois do tailandês Phanphet Phadungchai também morrer após sofrer uma hemorragia cerebral em uma luta.

O canal ‘Fight Gist’ também publicou um vídeo do último treino da promessa do boxe. Nas imagens, ele cai duas vezes para o oponente e deixa a atividade cambaleando e amparado por pessoas.

*Com Folhapress