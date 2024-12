A programação cultural da semana traz espetáculos natalinos para toda a família nos diversos espaços do Governo do Amazonas administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, Teatro Gebes Medeiros e Teatro da Instalação estão entre os espaços que recebem a programação natalina do ‘O Mundo Encantado do Natal’ entre os dias 9 e 13 de dezembro.

No Teatro Amazonas, o musical natalino ‘Pedro e Paula’ realiza apresentações de segunda a sexta (9 a 13/12), às 19h. O espetáculo é uma celebração do poder da amizade, da imaginação e do espírito natalino. Com entrada gratuita mediante agendamento, o musical tem classificação livre. A próxima sessão de agendamentos será aberta no dia 16 de dezembro para o período de 18 a 23/12.

Na terça-feira (10/11), o Natal Itinerante do Governo do Amazonas chega ao bairro Nova Vitória, na zona Leste de Manaus, no Ceti Cinthia Regia (129, R. Q, 1 – Distrito Industrial I). Com o objetivo de descentralizar as ações do “O Mundo Encantado do Natal”, o Natal Itinerante leva a magia natalina às diversas zonas da cidade, com o espetáculo musical “A Noite Mágica dos Brinquedos”, da Companhia Metamorfose. Entrada franca.

Ainda na terça-feira (10/12), o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/n) dá seguimento à sua programação de Natal com um show musical com o cantor Nelson Vity, das 9h às 11h, com entrada franca.

No Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos. s/n – Aparecida), na terça-feira (10/12, às 10h, a Ivy Santos Produções Artísticas apresenta o espetáculo de Teatro “O Natal de Angelilson”, com o o palhaço Angelilson reunindo seus amigos na véspera de Natal para comemorar e se divertir, compartilhar experiências e visões sobre o Natal. Com palhaçaria, participação da plateia e números musicais. A entrada é franca.

Na quarta-feira (11/12), também no Centro Estadual de Convivência do Idoso, às 10h, acontece o espetáculo de teatro “Uma Música para o Natal” com a Cena Um Produções Artísticas.

Na quinta-feira (12/12), às 18h, o Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, apresenta o espetáculo teatral “A Dança dos Flocos de Neve”, com a Bicuço Produções Artísticas. A entrada é franca.

Na sexta-feira (13/12), às 19h, o Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro – Centro, apresenta o espetáculo de teatro “Cookies para o Noel”, com a Cia Um de Nós. Também com entrada franca.

Ainda na sexta-feira (13/12), a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) se une ao coral do Colégio Santo Afonso para apresentar o “Concerto Natalino”, às 20h, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, avenida Tarumã – Praça 14, com entrada gratuita.

Programação do Largo

No Largo de São Sebastião, de quarta-feira (11/12) a sexta-feira (13/12) uma programação especial é apresentada no palco anexo à árvore de Natal para levar cultura e entretenimento ao público que visita a decoração de Natal do local.

Na quarta-feira (11/12), a programação tem início às 18h, com o espetáculo de dança “Natal de Rua”, com o grupo Flip, especializado em Hip-hop. Às 18h30, a Casa Zeus apresenta o espetáculo de teatro “Bom Salvador”. France Martins encerra a programação, às 19h15, com o show musical “Cantando Natal”.

Na quinta-feira (12/12), às 18h, as apresentações abrem com o espetáculo de dança “Natal Encantado”, seguido pelo show musical com Antonio Geffter, às 19h. O show musical “Sexteto de Natal”, com Damian Musicais encerra a programação, às 20h.

Na sexta (13/12), a animação fica por conta do célebre “Carrossel da Saudade”, às 20h, com muita seresta para atender ao público mais maduro no Natal.