Programa de estágio da Prefeitura tem 3 mil vagas nos níveis médio e superior e para PcD

A Prefeitura de Manaus orienta os estudantes de níveis médio e superior, interessados em participar do programa de promoção da integração escola-empresa-governo, como estagiários, que se inscrevam nas instituições credenciadas pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Estão sendo disponibilizadas três mil vagas e cada instituto fará a intermediação de mil vagas. Do total, 10%, ou seja, 300 vagas, são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), conforme estabelecido na Lei nº 11.788, de 25/9/2008.

O Instituto Trimonte de Desenvolvimento (ITD), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional (Intal), serão os responsáveis pela contratação dos selecionados. O programa de estágio funciona como uma complementação ao ensino e preparação ao trabalho, como explica o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

“O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho dentro da sua área de atuação escolhida. É fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, fazendo com que ele confira a rotina que provavelmente terá após sua formação e ainda uma importante oportunidade para a inclusão das pessoas com deficiência”.

O processo de contratação dos institutos está em fase de finalização e, em seguida, eles começarão a convocar os estudantes classificados nos processos seletivos, o que deve ocorrer já no mês de julho.

No novo formato, os agentes de integração deverão fazer o recrutamento e a seleção dos candidatos às vagas com base no coeficiente de rendimento escolar ou acadêmico igual ou superior a 5,0 e, no caso dos cursos de ensino superior, observando o período mínimo já cursado, o que deverá ser informado pelas instituições intermediadoras.

Lotes

Conforme previsto no Edital de Credenciamento nº 001/2022/Semad, publicado no caderno 2 do Diário Oficial do Município (DOM) de 1º/4, as vagas foram divididas em três lotes.

O Intal recebeu mil vagas para atender exclusivamente a Secretaria Municipal de Educação (Semed). O Ciee já encerrou as inscrições. E as vagas do ITD (238 de ensino médio e 762 de ensino superior) atenderão as necessidades do restante das secretarias da administração direta e indireta da gestão municipal.

O cadastro dos estudantes deverá ser feito diretamente nos institutos credenciados, por meio eletrônico, nos endereços abaixo:

ITD – http://itd.trimonte.org.br/externo/cadastro/

Intal – https://bit.ly/3FKiUDo

