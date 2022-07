Professores da FMF Wyden entregam mantimentos à Casa São Vicente de Paulo

Latas de leite em pó arrecadadas durante o projeto Imposto de Renda 2022 foram doadas à instituição social

Professores do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Martha Falcão Wyden entregaram no fim de semana, 228 latas de leite em pó aos assistidos da Casa do Idoso São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. A doação é o resultado do projeto “Imposto de Renda 2022”, realizado pela faculdade no período de 17 março a 29 de maio. Para ter a consultoria de declaração gratuita, o contribuinte tinha de doar uma lata de leite.

O atendimento foi realizado por alunos de Ciências Contábeis, sob a orientação do professor de Contabilidade e coordenador do projeto, João Dantas. O programa assim como os outros projetos NAF, ambos com chancela da Receita Federal, visam associar a teoria com a prática adotada nos laboratórios, através das dinâmicas das práticas, proporcionando aos alunos uma satisfação de um bem-estar social com necessária participação dos contribuintes que procuram pelos serviços da faculdade.

“O resultado não poderia ser outro, senão o aprendizado e a satisfação do dever cumprido, que fica mais enriquecido no momento da doação do produto arrecadado as casas de caridade”, destacou.

Atendimento

Atendimentos realizados completos foram de 237 declarações feitas e transmitidas 228 e orientações sem transmissão 9.

Desempenho

A coordenadora do curso Ciências Contábeis, Lucilene Viana, destacou o desempenho dos alunos no projeto. “Para nós é importante. É uma forma de interação social que além de possibilitar a disseminação do conhecimento aos nossos alunos com a prática do conhecimento adquirido em sala de aula para promover esse trabalho de responsabilidade social”, disse.

Casa

A Casa do Idoso São Vicente de Paulo é um espaço que oferece diversas atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e social na prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos.

A doação beneficiou 21 idosos albergados, localizado na rua Jerônimo Ribeiro, 14, no bairro São Raimundo, Zona Oeste da cidade.

Com informações da assessoria