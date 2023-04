Professora que ajudou a salvar crianças sofreu infarto um dia após ataque a creche de SC

A docente passou mal na quinta-feira (6), um dia após a tragédia, e precisou passar por uma cirurgia para introduzir um cateter no coração

Uma das professoras que ajudou a salvar crianças na creche Cantinho Bom Pastor, de Blumenau (SC), sofreu um infarto após a instituição sofrer um ataque que deixou quatro crianças mortas na última quarta-feira (5).

A profissional de educação, identificada somente como Alaide, de 60 anos, passou mal na quinta-feira (6), um dia após a tragédia, e precisou passar por uma cirurgia para introduzir um cateter no coração. Segundo os médicos, ela sofreu um “estresse pós-traumático muito grande”. As informações foram dadas pela assessoria da creche ao jornal O Globo.

A docente ainda segue internada e tem quadro estável, segundo os especialistas.

Apoio psicológico

Patricia Kasburg, assessora jurídica da creche, a instituição de ensino pedirá apoio psicológico ao governo de Santa Catarina. Os moldes do auxílio, bem como a criação de planos de segurança, serão definidos em uma reunião realizada junto a órgãos do governo na próxima terça-feira (11).

Foram convidados a participar do encontro a prefeitura de Blumenau, Secretaria de Saúde, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Secretaria Estadual de Segurança Pública e também a Polícia Militar.

O crime

O ataque ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche particular da cidade e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas. O suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

As quatro crianças que morreram durante o ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, foram veladas e enterradas no dia 6 de abril. Outras quatro foram feridas e receberam alta médica na quinta-feira.

Com informações do IG