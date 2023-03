Professora morre e quatro ficam feridos após ataque em escola estadual de SP

Uma professora morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque, na manhã desta segunda-feira, 27, dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. O autor do ataque, segundo a polícia, foi um estudante do 8º ano da instituição de ensino, de 13 anos. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.

Segundo a PM, a corporação foi acionada por volta de 7h20 para a ocorrência. Dentre as vítimas, estão quatro professoras – sendo que uma delas, Elisabete Tenreiro, de 71 anos, veio a óbito – e dois alunos. Um dos estudantes não foi ferido, mas ficou em estado de choque após o ataque.

“Temos quatros professoras e dois alunos vítimas. Das quatro professoras, Elisabete lamentavelmente faleceu. Nós temos três professoras, uma que sofreu alguns golpes também, mas encontra-se estável. E as outras duas foram [ferimentos] superficiais. [Sobre] os dois alunos, um também está estável e outro garoto está em estado de choque”, afirmou em entrevista coletiva o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite.

Segundo o secretário, foi uma educadora que conseguiu conter o menor agressor. “Vale ressaltar que um ato heroico de uma professora de Educação Física mobilizou o agressor. Se não fosse essa ação heroica, certamente a tragédia teria sido muito maior”, disse Derrite. “Vamos investigar para que possamos entender o motivo desse garoro ter cometido o atentado”, acrescentou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande movimentação de pais dos estudantes na frente da instituição de ensino, após saberem do ataque.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados aos Hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. O Corpo de Bombeiros e o Helicóptero Águia da PM também atuaram na ocorrência.

Governador e prefeito lamentaram episódio

Em suas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o ocorrido. “Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares”, escreveu.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), também lamentou o episódio “Uma tragédia que nos deixa sem palavras para expressar a tristeza do ocorrido na Escola Estadual, na Vila Sônia. As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias”, escreveu o político.

Por meio de nota, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que a situação causa consternação a todos e a prioridade neste momento é prestar socorro às vítimas e apoio aos familiares. Confira o posicionamento na íntegra:

“O Governo do Estado de São Paulo lamenta profundamente e se solidariza com as famílias dos professores e alunos que foram vítimas de ataque à faca de um adolescente do 8º ano na Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona Oeste de São Paulo. A situação causa consternação a todos e a prioridade neste momento é prestar socorro às vítimas e apoio aos familiares.

Quatro professores e dois alunos foram feridos e encaminhados aos Hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís.

A Polícia Militar foi acionada e a Civil investiga os fatos. O jovem de 13 anos de idade foi apreendido. Os secretários de Estado da Educação, Renato Feder, e da Segurança, Guilherme Derrite, estão na escola para tomar as primeiras medidas e prestar apoio a professores, familiares e alunos”.

FONTE: TERRA