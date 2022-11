Prodam promove evento sobre ameaças cibernéticas com atividades presenciais e online

A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), órgão de tecnologia do Governo do Amazonas, promove, no período de 7 a 11 de novembro, a 13ª edição da Semana da Qualidade e Segurança da Informação (SQSI). O evento é realizado em conjunto com a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia da Informação (Aatec), a Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM), e tem o apoio de patrocinadores do mercado de TI.

O evento, totalmente gratuito, tem como objetivo disseminar as boas práticas de qualidade, nos termos da NBR ISO 9001, e da segurança da informação para os entes da Administração Pública do Amazonas. A temática escolhida para este ano é “Estratégias de Segurança e Qualidade contra ameaças cibernéticas”.

De acordo com a gerente de Segurança da Informação e Qualidade da Prodam, Lilian Gibson, o tema foi definido considerando o contexto atual. “Nos últimos anos, a crescente intensificação do uso da internet tem aumentado a exposição às ameaças cibernéticas. Crescem o número de ataques e crimes virtuais, logo esse é um assunto que precisa ser visto com atenção pela sociedade”, explicou.

Além dos servidores estaduais e municipais, o evento tem como público as organizações ligadas à Associação Brasileira de Entidades de Tecnologia Estaduais (Abep-TIC), gestores de Tecnologia da Informação (TI) do Amazonas e membros de universidades, Forças Armadas, mercado privado e interessados pela área em geral.

Programação e inscrições

Entre as palestras já confirmadas no evento estão “Cenário das ameaças 2021-2022 e estratégias de Segurança da Informação (SI) para rede”; “Transformação Digital e SI”; “Desafios da SI no ambiente de nuvem X On Premises”; “Política de Segurança da Informação”; e “Técnicas para resolução de problemas”.

Seguindo as tendências de realização de eventos, em 2022, a SQSI será realizada de forma híbrida, sendo apenas o dia 7 de novembro reservado para as atividades presenciais, a serem realizadas no Auditório da OAB, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 2000, bairro Adrianópolis.

As inscrições para participar do dia presencial podem ser realizadas no site www.prodam.am.gov.br, bastando clicar no banner que dá acesso à página do evento Semana da Qualidade e Segurança da Informação – Prodam.

A inscrição prévia é necessária somente para o primeiro dia do evento e para os interessados em participar do “Workshop On-line Identidades e Acesso Seguros”, que será realizado no dia 8 de novembro.

Para participar das palestras on-line não é necessário efetuar inscrição. O link de acesso às transmissões das atividades virtuais também será disponibilizado no site da Prodam.

Com informações da assessoria