Prodam convoca mais candidatos aprovados em concurso

A Prodam, órgão de tecnologia do governo estadual, convoca mais três candidatos aprovados no concurso público da instituição, dos cargos com oferta de vagas. A segunda lista de convocação está disponível no site da www.prodam.am.gov.br, na guia Concursos.

Os convocados devem comparecer na sede da Prodam, localizada na rua Jonathas Pedrosa, nº1937, bairro Praça 14 de Janeiro, a partir desta segunda-feira (06/03) até o dia 4 de abril de 2023, das 8h30 às 11h ou das 13h30 às 16h. Devem estar munidos com a documentação exigida no Edital Nº 001-2022, de 21/7.

Os candidatos nesta convocação foram aprovados para as funções de analista de desenvolvimento de sistemas, negócios e suporte; todos com carga horária de 220 horas.

Com essa convocação, a Prodam já chamou 23 aprovados no certame, que terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério do órgão.

Fases eliminatórias

A apresentação da documentação correta e completa é uma etapa eliminatória. Depois de entregarem todos os documentos, os candidatos receberão o encaminhamento para a realização do exame admissional e consulta com o Médico do Trabalho. “Se forem considerados aptos, assinarão contrato com prazo determinado de 90 dias”, explicou Socorro Nery, integrante da Comissão Organizadora do Concurso da Prodam.

Ela também explica que a efetivação na empresa está condicionada ao desempenho apresentado durante esse período. “O gestor imediato vai avaliar e, aprovado, o contrato passa a ser por tempo indeterminado”, afirmou Nery.

Concurso

O concurso da Prodam foi realizado em 16 de outubro de 2022 e homologado em 3 de janeiro deste ano. Foram ofertadas 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

A maioria das vagas foi para a função de Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25). Há vagas ainda para os cargos de Analista de RH, Analista Contábil, Assistente Social, Desenvolvedor e Desenvolvedor Web, entre outros.

O valor da remuneração varia de R$ 2.252,13 a R$ 7.506,18, e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais. Todas as vagas se enquadram no regime de trabalho celetista.

*Com informações da assessoria