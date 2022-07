Prodam abre concurso público para 50 vagas; salário pode chegar a R$ 7.273,00

São 44 vagas para ampla concorrência e 6 vagas para Pessoas com Deficiência

A Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) publicou no Diário Oficial, de quinta-feira (21), o edital do concurso público para provimento de 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e 6 para Pessoas com Deficiência (PCD), além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior e se enquadram no regime celetista.

O valor da remuneração varia de R$ 2.182,30 a R$ 7.273,43 e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais. As inscrições devem ser realizadas no site da Quadrix (www.quadrix.org.br), banca organizadora do certame, a partir das 9h, do dia 3 agosto, até as 23h59, do dia 29 de agosto de 2022.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 40,00 para nível fundamental, R$ 55,00 para médio, e R$ 65,00 para superior. Os candidatos que desejarem obter a isenção da taxa, deverão atender aos requisitos descritos no edital do certame e solicitá-la entre os dias 3 e 5 de agosto de 2022.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da sua homologação, e poderá ser prorrogado por igual período.

Vagas

Para o nível fundamental, será disponibilizada a vaga para Motorista (1). Para nível médio serão ofertadas: Assistente (3), Programador/Desenvolvedor (7), Programador/Programador de Suporte (1), Programador/Desenvolvedor Web (2), Assistente/Técnico de Suporte 220h (2). Para os cargos de Assistente de Suporte de 180h e 220h e para Técnico de Suporte 180h haverá a criação do cadastro de reserva.

No nível superior, as vagas disponíveis são para Analista Administrativo/Analista de RH (1), Analista Administrativo/Analista Técnico (1), Analista de TI/Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25), Analista de TI/Analista de Negócios (2), Analista de TI/Analista de Suporte (3), Analista de TI/Analista de Telecomunicações (1), Assistente Social (1). Há ainda vagas de cadastro de reserva para Analista Administrativo/Analista Contábil, Comunicador Social/Publicidade e Propaganda, Comunicador Social/Relações Públicas e Designer Gráfico.

Seleção

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por 55 questões e com pontuação máxima de 90 pontos. A prova terá a duração de 3 horas e 30 minutos e está prevista para ocorrer no dia 16 de outubro de 2022. Para os candidatos inscritos nos cargos de nível superior, a prova será realizada no turno da manhã. E para os inscritos nos cargos de nível fundamental e médio, a prova será realizada no turno da tarde.

Prodam

A Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com controle acionário do Governo do Estado.

A Empresa tem como objetivo a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação aos órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, podendo, complementarmente, atender órgãos federais, instituições privadas, administrações municipais e outras administrações estaduais.

Atualmente, o seu quadro pessoal é formado por 342 empregados e o último concurso para ingresso na Empresa ocorreu em 2014.