‘Procon Legislativo’ vai agilizar ações da Comissão do Direito do Consumidor da CMM

A plataforma digital vai gerar dados ao Procon Amazonas sobre as demandas consumeristas administrativas

O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Eduardo Assis (Avante), anunciou hoje (20), a implantação de um sistema vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon/AM), chamado ‘Proconsumidor’. A plataforma eletrônica é voltada para o atendimento à população que tem a possibilidade de registrar reclamações e denúncias.

A Comissão de Defesa do Consumidor da CMM, que tem como presidente, o parlamentar Eduardo Assis, explica que essa ferramenta será mais um apoio aos trabalhos internos e externos.

“Implementar o sistema ‘Procon Legislativo’ na COMDEC vai contribuir muito às atividades e soluções que serão enviados ao Procon Amazonas. Essa parceria só fortalece o direito do consumidor, dando retorno às denúncias que a população envia constantemente por meio de nosso telefone e redes sociais”, informa.

O diretor-presidente do Procon Amazonas, ressalta que essa plataforma é vinculada ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.

“O vereador da CMM, Eduardo Assis e eu, tivemos uma longa conversa com relação a esse termo de cooperação que vai nos ajudar a dar um retorno mais ágil às pessoas que buscam soluções para os seus problemas, fortalecendo ainda mais a fiscalização”, afirma.

As pessoas que desejam fazer reclamações, solicitar fiscalizações, denúncias de forma geral ou agendar atendimento no COMDEC da Câmara de Manaus, podem entrar em contato com o número de telefone 3303-2935 ou consumidor@cmm.am.gov.br.

Com informações da assessoria