Príncipe Harry e Meghan Markle podem estar em processo de divórcio; entenda

Ao que tudo indica, parece que as coisas não andam nada bem nos bastidores do casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry. De acordo com especialistas da família real, o casal estaria passando por uma “crise significativa” em seu relacionamento.

De acordo com o tabloide português Flash!, o casal anda distante e até deixou de comemorar o quinto aniversário de casamento, que aconteceu no dia 19 de abril. Aliás, muitos apostam que um divórcio possa estar a caminho.

Se esse for o caso, relatórios sugerem que Meghan Markle pode não afrouxar para príncipe Harry na justiça. Isso porque, os rumores são de que ela quer a custódia dos dois filhos, Archie e Lilibet Diana, assim como um acordo financeiro considerável, que sustentaria a sua vida em Los Angeles. Afinal, voltar para a Inglaterra está fora de cogitação para a ex-atriz.

De acordo com um jornalista e autor especialista da família real, Meghan Markle estaria cansada do marido. Entretanto, ela não teria aberto o processo de divórcio ainda por possíveis preocupações em torno de sua independência financeira. Enquanto isso, rumores surgiram de que o príncipe Harry teria reservado um quarto de hotel em Montecito, na Califórnia, para poder se abrigar caso “os conflitos com sua esposa se tornem insuportáveis”.

