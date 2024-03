Luciano Huck recebeu jornalistas nos Estúdios Globo para um almoço e um papo descontraído sobre o novo “Dança dos Famosos”, que estreia hoje com 16 celebridades. Além de contar novidades do reality de dança, Huck respondeu a esta coluna sobre uma questão que assombra os apresentadores, especialmente aos domingos: a guerra por audiência na TV aberta.

“[Acompanho] Muito. [Mexe comigo] Muito. Nunca falei isso, mas passei por diversos ciclos na TV Globo, estou aqui há 24 anos e o ciclo que estou vivendo hoje, com o Amauri Soares [Diretor dos Estúdios Globo], é o que estamos jogando mais juntos. A questão da audiência é algo muito importante, afinal, somos uma TV comercial. Quanto mais gente nos assistir, mais sucesso tem o nosso negócio. Mas quando você joga junto é mais fácil. Existem muitas questões sobre a audiência, tem o futebol na concorrência, domingo é muito competitivo. Mas poder dividir essa responsabilidade e angústia com gente que sabe muito é bom. Quando me preocupo com a audiência, sei que muitas outras pessoas estão preocupadas comigo. Não é exatamente uma angústia, faz parte do nosso trabalho. Trabalhamos para impactar o maior número de brasileiros”, diz.

Leia outros destaques da entrevista:

Está feliz aos domingos? – “Até hoje eu não sei o que quero ser quando crescer (risos), mas estou feliz com o que está acontecendo. É uma enorme responsabilidade e um privilégio gigantesco você poder falar com 40 milhões de brasileiros todo domingo à noite”.

Sábado x domingo – “[Apresentar no] sábado foi incrível. O meu ciclo no Caldeirão foi muito bacana. Mas comparo a assistir jogo no estádio do Pacaembu ou no Maracanã. Adoro assistir jogo no Pacaembu, é confortável, fácil de parar o carro, tem muitas árvores, adoro. Mas já experimentou assistir a um jogo no Maracanã cheio? Também é futebol, mas é outra coisa. Outra vibração. A sensação que eu tinha no sábado era só de conversar com a ‘dona Maria’. No domingo, ela está lá também, mas vem toda a família, amigos e vizinhos.

‘Tenho total liberdade’ – “Quase três anos depois, estou muito feliz. Primeiro com o time que montamos, segundo com o apoio todo da TV para, sem nenhum limite, colocar no ar o que acreditamos. É um programa que dou opinião. Nunca fui censurado de dar minhas opiniões sobre qualquer assunto. Qualquer coisa que me incomodou nesses últimos três anos, pude ir para a TV e falar. Tenho total liberdade de criação, um time que gosto e o público que me acompanha. Conhecer a alma do brasileiro é com a gente!”

Dança dos Famosos 2024

Com um elenco de 16 nomes de diferentes áreas, Luciano Huck assume que o “Dança dos Famosos”, herança deixada por Faustão, é um de seus quadros preferidos do programa.

“Sou apaixonado. [O Dança] foi uma das heranças mais legais que tive. Parece uma coisa simples, né? Você vai lá, dança e é julgado. Mas é tão complexo, tão cheio de detalhes. Produção musical, cenografia, figurino. É uma explosão de show em todos os sentidos. É muito gostoso de fazer, é uma fase do ano muito boa”, diz o apresentador.

Sem preferência por algum ritmo, Luciano diz que pede apenas uma coisa: “Gosto de sucesso. Meu único pedido é que os participantes escolham músicas que as pessoas queiram ouvir e que, em algum momento, se conectem com algum momento da vida delas. Esse ano teremos ritmos diferentes, bem regionais, mas mesmo assim usaremos canções conhecidas”.

Foram anunciados para a edição deste ano do Dança os seguintes famosos: Talitha Morete, Henri Castelli, Enrique Diaz, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Lexa, Lucy Alves, Matheus Fernandez, MC Daniel, Micael Borges, Samuel de Assis, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Bárbara Reis e Bárbara Coelho.

Também foram anunciadas algumas mudanças no quadro, que já estreia neste próximo domingo (3). Os 16 participantes serão divididos em quatro grupos. Eles vão dançar e acumular pontos durante um mês. Os que tiverem as menores pontuações vão para uma repescagem.

O júri técnico da competição segue o mesmo já conhecido do público: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Com informações do Splash / Uol