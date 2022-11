Presidente e vice do União Brasil vem ao AM parabenizar Wilson Lima por reeleição

Wilson Lima é um dos quatro governadores que se elegeram pelo partido no último domingo

O governador do Amazonas, reeleito para o segundo mandato, Wilson Lima, recebeu ontem (31), o presidente nacional do União Brasil e também deputado federal, Luciano Bivar (PE), e o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, que vieram à Manaus especialmente para parabenizar o governador pela vitória nas urnas, no último domingo (30).

Wilson Lima é um dos quatro governadores que se elegeram pelo União Brasil em 2022. Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, Mauro Mendes, do Mato Grosso e Ronaldo Caiado, de Goiás completam a lista de governadores eleitos pela sigla.

Novo recorde

No último domingo, mais uma vez ultrapassando a marca de mais de 1 milhão de votos, Wilson Lima foi reeleito para o segundo mandato à frente do Governo do Amazonas.

Quebrando o próprio recorde de votos recebidos em 2018, é novamente o governador mais votado da história do estado, recebendo mais de 1,037 milhão de votos, 56,6% do total.

Com informações da assessoria