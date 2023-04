Presidente do PL, Valdemar Costa Neto sente dores no peito e é hospitalizado em Brasília

Presidente do partido de Bolsonaro, teria sentido dores no peito durante agenda política no Nordeste

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, foi internado, na noite de hoje (9), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, após sentir um mal-estar. As informações são do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Costa Neto teria sentido dores no peito após uma viagem ao Nordeste e deve ser submetido a um cateterismo amanhã (10)

Segundo informações preliminares, o presidente do Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, passa bem e seu quadro de saúde é estável.

Empenhando em viabilizar um retorno de Bolsonaro à política nacional, Costa Neto tem cumprido agendas pelos país. Porém, antecipando-se a uma eventual inelegibilidade do ex-presidente, ele já tem suas apostas para as eleições presidenciais de 2026.

Em conversas com aliados, Valdemar Costa Neto cita dois governadores que, em sua visão, teriam chances de derrotar um candidato petista: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG).

Com informações do Metrópoles