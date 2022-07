Prêmio internacional vai premiar melhor fotografia retratando a beleza do mundo

Participação no concurso de fotografia é gratuita e aberta a profissionais e amadores

Em um mundo dominado por imagens de guerras, destruição do meio ambiente e sofrimento humano, um prêmio de fotografia criado na Alemanha desafia os participantes a retratarem cenas de beleza e esperança.

O Cewe 2023 está com inscrições abertas com o tema “Nosso Mundo É Bonito”. A participação é gratuita.

O autor da melhor foto ganhará uma viagem para o lugar de sua escolha, no valor de até 15 mil euros (R$ 83,4 mil), além de equipamentos fotográficos e uma viagem para receber o troféu na Alemanha.

Ao todo, o concurso distribuirá 250 mil euros (R$ 1,3 milhão) às melhores fotografias em 10 categorias. Podem concorrer profissionais e amadores, acima de 18 anos.

Prêmio de fotografia ajudará Aldeias SOS

O concurso é organizado por uma marca de processamento fotográfico alemã. Além da chance de ganhar, os participantes também ajudarão um projeto social. Para cada trabalho submetido, a Cewe doará 10 centavos de euro (R$ para a ONG internacional responsável pelo programa Aldeias SOS.

Na última edição, em 2021, concurso bateu recorde de inscrições, resultando na doação de 60 mil euros (R$ 334 mil reais) à ONG, aplicados em um projeto social que atende a mais de 1 mil crianças em Porto Príncipe, no Haiti.

Além do prêmio para a melhor foto, o concurso oferecerá aos nove vencedores das demais categorias equipamentos fotográficos no valor de 5 mil euros, bem como produtos fotográficos da Cewe no valor de 2.5 mil euros.

Os autores das fotos classificadas entre 11º e 30º lugar ganharão equipamentos fotográficos no valor de 2.5 mil euros e produtos fotográficos Cewe no valor de 1.000 euros. E os classificados entre 31º e 1000º serão recompensados com um voucher para produtos fotográficos Cewe no valor de 100 euros.

Além disso, três vencedores serão escolhidos a cada mês, independentemente da categoria ou país. Cada um dos vencedores mensais receberá um voucher para produtos fotográficos Cewe no valor de 100 euros.

As inscrições podem ser feitas no site do prêmio de fotografia (https://www.cewe.co.uk/cewe-photo-award.html). Cada participante pode submeter até 100 trabalhos. Conheça as categorias e as melhores fotografias escolhidas pelos jurados do concurso na última edição.

Com informações do MediaTalks / Uol