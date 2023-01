Prefeitura vai investir R$ 83 milhões na revitalização da educação na zona rural, em 2023

A Prefeitura de Manaus reservou R$ 83,1 milhões no orçamento de 2023 para investimentos em educação na zona rural. Os recursos serão utilizados em reformas, construções e ampliações de escolas, garantia do transporte de alunos e no apoio à gestão das unidades escolares.

Nos dois primeiros anos de gestão, a educação foi uma das prioridades do prefeito David Almeida. Nesse período, mais de 290 escolas foram completamente recuperadas, investimento que totalizou mais de R$ 191 milhões.

Conforme o orçamento 2023, aprovado e em execução, a Educação na área rural terá R$ 9 milhões para a melhoria da estrutura das escolas, incluindo a construção de novas unidades. O apoio à aquisição de materiais de consumo e a contratação de serviços específicos contam com outros R$ 15,3 milhões.

O Programa Orçamento da Escola (Proesc Ensino Rural), que proporciona maior autonomia aos gestores, tem R$ 1,5 milhão. A disponibilização direta de recursos aos Conselhos Escolares permite a aquisição de bens e serviços, com a ”devida prestação de contas à Secretaria de Educação”, conforme detalhado no Orçamento 2023.

A maior parte dos recursos destinados à educação na zona rural da capital amazonense é voltada à garantia do transporte dos alunos. São R$ 57,2 milhões, que vão proporcionar o acesso aos alunos na área rodoviária (BR-174 a AM-010) e na região ribeirinha (rios Negro e Amazonas).