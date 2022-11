Prefeitura une educação ambiental e diversão para crianças da Oca do Conhecimento

A Prefeitura de Manaus realizou hoje (16), um dia inteiro de educação ambiental, na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Compensa, zona Oeste. O evento contou com a participação dos alunos da Oca do Conhecimento, que é administrado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), além do Grupo Ama e Remada Ambiental.

Com a presença dos Garis da Alegria e do grupo de conscientização ambiental, as crianças dançaram, caminharam por toda estrutura da sede, participaram de uma feirinha de arte confeccionada com materiais recicláveis e receberam orientações sobre como realizar o descarte correto de resíduos, da importância de não jogar lixo nas ruas, nos rios e igarapés, além da responsabilidade da população enquanto sociedade de manter a cidade limpa e preservar o meio ambiente.

O coordenador do projeto Lixo Zero da Semulsp, Luiz Paz, disse que a sensibilização tem de começar pelas crianças e jovens, porque levam as informações para os pais. “A criança tem mais sensibilidade para absorver as informações e isso forma cidadãos mais conscientes”, ressaltou.

O serviço de educação ambiental da Semulsp tem visitado bairros, orlas e moradores aos arredores dos igarapés, orientando e divulgando os serviços que a prefeitura disponibiliza para o descarte correto dos resíduos. Muitas vezes, as visitas contam com a participação dos parceiros Ama e Remada Ambiental.

Com informações da Semulsp