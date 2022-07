Prefeitura segue com inscrições para nova turma do curso ‘Formação de Startups’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), abriu inscrições para 40 vagas gratuitas na 5ª turma do curso “Formação de Startups”, do projeto Mais Inovação. Os interessados devem realizar a inscrição no link www.i9manaus.com.br, até a próxima segunda-feira (18).

Mais de 160 alunos já participaram do projeto, vivenciando uma imersão sobre empreendedorismo e inovação, a fim de criar a própria startup, empregando conhecimentos básicos sobre mercado, usuário/cliente, ideação, mindset empreendedor, marketing e vendas, comunicação, ecossistema, valores, oportunidades, entre outros.

“Nós já estamos vendo os frutos desse projeto, pessoas que participaram das primeiras turmas e agora estão desenvolvendo as startups aqui em Manaus. Estamos dando todo o suporte para os negócios, pois eles vão fomentar a economia da nossa cidade”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O curso será realizado entre os dias 22, 23 e 24/7, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

Com informações da Semtepi