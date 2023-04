Prefeitura remove veículos irregulares para melhorar a mobilidade urbana de Manaus

Dando continuidade às ações de prevenção a acidentes, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira, 11/4, uma operação para remover os veículos que estavam estacionados irregularmente na zona Centro-Sul da cidade. Os agentes realizaram 83 autuações e removeram 11 veículos ao parqueamento.

As operações têm como objetivos o combate às irregularidades cometidas no trânsito e manter a fluidez nas vias. “Nossas equipes estão fiscalizando o conjunto Morada do Sol. Toda e qualquer irregularidade será combatida pelos agentes. O estacionamento irregular prejudica muito a fluidez, colocando obstáculos nas vias e correndo o risco de acidentes graves na cidade”, disse Stanley Ventilari, diretor de Fiscalização de Trânsito do IMMU.

Os agentes do IMMU percorrem todas as ruas do conjunto, principalmente nos locais onde há polos geradores de tráfego que demandam alta circulação de veículos. A operação da prefeitura é uma medida importante para garantir a segurança dos motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas que circulam pelas vias.

A remoção dos veículos estacionados irregularmente também contribui para a melhoria da mobilidade urbana na cidade. Respeitar as leis de trânsito e adotar uma condução responsável e segura são atitudes fundamentais para evitar acidentes nas vias públicas.

Ainda segundo Stanley, a operação realizada pela Prefeitura de Manaus para remover os veículos estacionados irregularmente na zona Centro-Sul da cidade é uma medida importante para garantir a segurança dos cidadãos e prevenir acidentes de trânsito.

“É fundamental que os motoristas respeitem as leis de trânsito e contribuam para a construção de uma cidade mais segura e organizada para todos. A prevenção de acidentes de trânsito é uma responsabilidade de todos os cidadãos, e a operação da prefeitura é uma importante iniciativa nesse sentido”, finalizou.

