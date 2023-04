Prefeitura reinaugura escola São Luiz para 673 crianças da Colônia Antônio Aleixo

A escola é a 306ª inaugurada em dois anos e estava sem reforma há mais de 20 anos

A zona Leste da capital ganhou, na tarde de hoje (19), mais uma unidade de ensino totalmente reformada pela Prefeitura de Manaus. Localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, a escola municipal São Luiz é a 306ª escola entregue totalmente revitalizada para população na gestão do prefeito David Almeida.

“Na Colônia, todas de escolas da Prefeitura de Manaus foram ou estão sendo reformadas. Na semana que vem, entrego mais uma unidade de ensino totalmente revitalizada e até o final do ano, entrego todas totalmente revitalizadas. A gente não entra nas escolas para fazer pintura, nós entramos para trocar tudo e dar uma nova perspectiva para a população”, enfatizou Almeida.

O local estava sem reforma há 21 anos. As obras iniciaram em dezembro de 2022 e duraram quatro meses. Entre os reparos feitos no prédio estão a substituição das instalações elétricas, das luminárias, forro, louças e revestimento, pintura geral, troca da cobertura, paisagismo, execução de abrigo de gás e instalação de coifa na cozinha.

A unidade de ensino, gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), atende 673 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e possui 13 salas de aula, Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), banheiros, biblioteca, secretaria, cozinha e refeitório.

David Almeida fez questão de destacar a atenção especial que a atual gestão municipal está dando para o bairro da zona Leste. “A Colônia Antônio Aleixo foi o primeiro bairro que visitei na minha gestão. Estamos trazendo para cá, os mesmos serviços que oferecemos no Vieiralves, no Parque Dez. Nossa gestão não prioriza nenhum bairro. Nós queremos transformar a vida de toda a nossa população e é isso que estamos trabalhando para fazer”, afirmou o prefeito.

O subsecretário municipal de Educação, Júnior Mar, afirmou que os alunos da rede municipal de ensino estão recebendo um cuidado especial, visando melhorar os índices da educação básica da cidade de Manaus.

“Nós temos um cuidado muito especial com o espaço físico, com o prédio, com a nutrição, com o ensino pedagógico e com os professores para que isso reflita no ensino que é repassado para os alunos. Se perguntarmos para qualquer pai ou mãe presente nesta ação, todos vão falar que o bem mais importante que têm são os filhos. Sabendo desta importância e tendo a real noção da nossa responsabilidade que a Prefeitura de Manaus está buscando transformar esses alunos nos melhores do Brasil”, concluiu Mar.

As alunas do 5º ano, que estudam na unidade de ensino desde o 1º ano, ficaram muito felizes e surpresas com a reforma da escola.

“Eu fiquei muito feliz com a reforma da escola. Ela está pintada, nossa sala está linda, dá muito mais vontade de vir todos os dias para a aula e estudar”, disse Marbely Guimarães, de 10 anos.

Já a aluna Jakeline Cardoso, também de 10 anos, disse que com essa reforma, elas terão mais privacidade ao ir ao banheiro e que vai cuidar do prédio para que não seja preciso outra reforma. “Minha escola está muito linda, eu vou cuidar para que não seja necessário passar por outra reforma. Antes as portas do banheiro não fechavam, agora está tudo funcionando e eu quero que ela fique assim”, concluiu.

