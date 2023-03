Prefeitura reinaugura escola há 10 anos sem reforma; plano é revitalizar 62 unidades

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Educação (Semed), reinaugurou hoje (22), a escola municipal Professora Ruth Costa, no bairro Novo Aleixo, zona Norte. A obra iniciou em agosto de 2022 e foi orçada em cerca de R$ 4 milhões, verba da rede de ensino.

Esta é a terceira das 62 escolas que fazem parte do pacote de reformas da Prefeitura de Manaus e para a titular da Semed, professora Dulce Almeida, que também representou o prefeito David Almeida, a entrega dos prédios revitalizados com dignidade é um compromisso da atual gestão.

A unidade aguardava por uma reforma completa havia mais de dez anos. Toda a infraestrutura da escola foi modificada para qualificar o ensino e dar mais segurança para alunos e professores.

“A nossa missão é proporcionar uma vida melhor, de qualidade em Manaus, e para isso o prefeito David, é incansável. Ele acorda às 4h da manhã. Essa gestão não brinca, nós prometemos e estamos entregando para os nossos alunos e professores, escolas dignas, porque quando eu estava do outro lado cobrava isso dos meus gestores e é isso que nós queremos deixar para a nossa cidade, um legado com escolas de excelência”, afirmou Dulce.

Ainda de acordo com a secretária, a obra será completada com a construção de uma quadra poliesportiva. “A obra ainda não acabou, vamos construir a quadra da escola, pois nós sabemos como o esporte é importante no processo de aprendizagem das crianças e para o desenvolvimento do cidadão”, ressaltou.

O subsecretário de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Marcelo Campbell, falou da situação em que se encontrava a escola. “Essa aqui, na visão dos professores, era a pior escola em termos de infraestrutura. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Aqui tinha problema na parte elétrica, na rede hidráulica e, mesmo assim, essa escola ficou em 12º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), dos anos iniciais. Com a infraestrutura que estamos entregando, a meta é ser a número um”, desafiou Campbell.

Na obra, foram trocados o telhado, todo o forro da escola, parte da rede elétrica, caixas de distribuição, lâmpadas, portas e aduelas, além da drenagem de água na área externa. A reforma incluiu ainda a construção de uma escada com saída de emergência, aumento da altura do muro, e reparos no estacionamento e rampa de acesso para cadeirantes e Pessoas com Deficiência (PcD). Na ocasião, também foi inaugurado o Centro de Tecnologias Educacionais (CTE).

O local vai atender mais de 400 alunos, da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A diretora da unidade, Rosana Rosana Cordeiro da Silva, organizou o período das reformas de uma forma que as aulas não fossem suspensas.

“A reforma dessa escola é um sonho realizado. Agradeço demais a todos que não mediram esforços para que tudo isso estivesse acontecendo. Foram períodos de luta, nos quais contamos com a compreensão de todos, desde os professores até as famílias, pois fizemos de tudo para não interromper as aulas e hoje estamos colhendo o fruto disso tudo”, disse a gestora.

A escola novinha chamou a atenção das alunas de 7 anos do 2º ano do ensino fundamental, que prometeram cuidar e manter o prédio sempre bonito.

“As salas estão lindas, está tudo muito lindo. Meus amigos e eu vamos cuidar para que ninguém risque as paredes ou quebre alguma coisa”, disse Alice Santana da Silva.

“Meu Deus quando eu entrei na escola me assustei. Pensei. Nossa como está bonita a minha escola. Eu já estava ansiosa e agora quero minha escola assim, bonita e arrumada”, falou Ana Luiza de Souza.

Já a dona de casa, Cleidemara Vieira, mãe de aluno, agradeceu a esta gestão, porque agora a filha vai estudar em uma escola de qualidade, no nível de uma escola particular.

“Todo pai e toda mãe quer que o filho tenha o direito de estudar e estudar numa escola como esta, o que me deixa muito tranquila, porque além de linda, os professores também se dedicam bastante. Então todos os pais só têm a agradecer ao prefeito David e a secretária Dulce”, destacou Cleidemara.

Com informações da Semed