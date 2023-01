Prefeitura recupera rede de drenagem no bairro Nova Esperança

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza mais uma obra emergencial no bairro Nova Esperança, zona Centro-Oeste. Na manhã desta segunda-feira, 9/1, as equipes trabalharam na recuperação de uma rede de drenagem profunda, na rua Nova Aurora. A ação foi necessária, porque a antiga rede estava danificada e sofreu o rompimento da tubulação, provocando um afundamento parcial do passeio público.

De acordo com a engenheira da Seminf, Socorro Diniz, responsável pelo Distrito de Obras da área, os trabalhos estão concentrados na substituição dos tubos, que apresentaram problemas no escoamento correto das águas das chuvas.

Uma equipe formada por 12 servidores trabalha na área de maneira manual, retirando as peças danificadas, substituindo por tubos com tecnologia mais moderna.

“O afundamento parcial da calçada sinalizou o rompimento da tubulação da rede de drenagem e a intervenção foi imediata. Nossas equipes atuam manualmente com muita delicadeza, uma vez que a trepidação das máquinas poderia causar grandes problemas à estrutura das residências. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, é realizar um trabalho de qualidade com segurança para mudar a vida das pessoas para melhor”, explicou a engenheira.

As obras emergenciais e de manutenção têm sido prioridade, determinadas pelo prefeito David Almeida e pelo secretário de Obras, Renato Júnior, sobretudo no período chuvoso que se inicia. As equipes da Seminf estão atuando de imediato em rompimentos de drenagens na cidade, implantando tecnologias mais modernas, para solucionar em definitivo o problema das inundações e reforça o apelo à população em relação ao descarte irregular de lixo nas ruas, que é um dos principais causadores de rompimentos de drenagens na cidade.