Prefeitura realiza mutirão de atendimento para o Cadastro Único neste sábado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza, neste sábado, 23/7, o 11º Mutirão de Atendimento do Cadastro Único. Durante a ação, são realizadas a inserção e atualização de dados no CadÚnico de famílias referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Os atendimentos serão realizados na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão, no Centro, de 8h às 12h. No mutirão, não serão atendidas a chamada “demanda espontânea”, ou seja, as famílias que serão atendidas já foram comunicadas pelas equipes da Semasc e o atendimento será exclusivo para esse público. A meta é reduzir o tempo de espera nos Cras, que registram maior procura pelo serviço. Aproximadamente 600 famílias estão agendadas para atendimento nesse mutirão.

