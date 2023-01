Prefeitura realiza concessão de espaços para o projeto ‘Esporte na Comunidade’

O projeto “Esporte na Comunidade”, da Prefeitura de Manaus, avançou mais um importante passo, e nesta sexta-feira, 28/1, a Fundação Manaus Esporte (FME) realizou a entrega de dez concessões e dois termos de uso dos espaços esportivos da capital amazonense para projetos sociais cadastrados, válidas pelos primeiros seis meses de 2023.

Lançado em junho de 2022, o “Esporte na Comunidade” trabalha em parceria com projetos sociais, fornecendo equipamentos esportivos e atuando na melhoria das praças esportivas da cidade.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, e o diretor do projeto, Roberto Dinamite, receberam representantes das comunidades, assinaram os documentos e oficializaram o prosseguimento de mais um investimento da Prefeitura de Manaus no esporte.

“Seguindo a determinação do nosso prefeito David Almeida, o trabalho não para. Esse projeto foi iniciado no ano passado, hoje demos mais um passo na continuidade, entregando mais concessões para promover a melhora da estrutura e fazer com que o esporte chegue a toda à população da nossa cidade”, disse Aurilex.

Uma das comunidades contempladas foi uma do bairro Alvorada II. O presidente comunitário, Cleidivan Matos esteve presente e enalteceu a intenção da Prefeitura de Manaus de levar a prática esportiva a todos. Agora com a parceria firmada, ele espera cada vez mais melhorias na comunidade que representa.

“Quem ganha é a comunidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, pois agora temos esse suporte com essa concessão de uso. Temos como fazer melhorias, coisas boas no nosso complexo, como promover campeonatos. Nossa equipe vai impor um trabalho na comunidade, para ampliar ainda mais os projetos. É uma concessão de seis meses, mas tenho certeza que vamos conquistar essa ampliação”.

Roberto Dinamite é ex-jogador de futebol e de uma comunidade da cidade. Hoje no comando do “Esporte na Comunidade”, ele ressalta o empenho conjunto para que outras vidas possam ser mudadas através do esporte, se aproximando cada vez mais dos líderes comunitários.

“Ficamos muito felizes. Nós sonhamos, sentimos a emoção e estamos realizando. Hoje, de fato e de direito, nós somos Esporte na Comunidade. O esporte transforma a vida de qualquer cidadão, seja ela uma atleta ou uma pessoa melhor. Por determinação do nosso prefeito David Almeida, do nosso diretor-presidente Aurilex Moreira, estamos à frente desse projeto. Convocamos os responsáveis de crianças, jovens e adolescentes, que tenham um projeto social dentro dos bairros, que possa comparecer na nossa Fundação e fazer com que o Esporte na Comunidade chegue naquele local”.

Na próxima semana, o “Esporte na Comunidade” avança mais uma etapa e realizará a entrega de equipamentos esportivos a seis projetos da zona Leste de Manaus.