Prefeitura realiza ação de limpeza com a Marinha do Brasil em orla de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou ação de limpeza, nesta quinta-feira, 6/10, em parceria com o 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, na orla do porto próxima à Companhia Energética do Amazonas (Ceam), na zona Sul da cidade.

De acordo com o coordenador de coleta das balsas da Semulsp, Marlon Chagas, todos os dias a pasta realiza limpeza nas orlas e igarapés de Manaus. “Com a descida das águas, o acúmulo de lixo é muito grande. A orientação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira é deixar as orlas e igarapés limpos e é isso que estamos fazendo aqui na orla do Ceam, em parceria com a Marinha”, destacou.

O vice-almirante do 9º Distrito Naval, Thadeu Marcos Lobo, destacou que a ação em parceria com a prefeitura é muito válida e é um exemplo que pode e deve ser copiado pela sociedade para proteger os rios da Amazônia.

“Os mares e os rios são fontes inesgotáveis de riquezas, e nós temos que cuidar. A Marinha do Brasil tem grande preocupação com o meio ambiente. O que nós estamos vendo aqui são funcionários da prefeitura junto com o pessoal da Marinha recolhendo todo lixo que apareceu depois da descida do rio Negro”.

A ação contou com 40 voluntários, entre trabalhadores da Marinha e servidores da Semulsp. Para o local, foram deslocadas balsa, redes de contenção e equipes especializadas em limpeza de igarapés.

Educação ambiental

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia. Existe também o grupo “Garis da Alegria”, que colabora com a campanha, inclusive com ações nas escolas municipais e estaduais.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe materiais de grande porte, que serão descartados. O agendamento é realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

Coleta seletiva

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 36 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores.

*Com assessoria