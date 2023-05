Prefeitura realiza abertura da Semana do Meio Ambiente na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, nesta quinta-feira, 1º/6, às 9h, a abertura da “Semana do Meio Ambiente”, na rede municipal de ensino, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. O evento será realizado no auditório da sede do órgão, na avenida Mário Ypiranga, 2.358, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Neste ano, essa atividade pedagógica terá a temática “A educação promovendo habilidades socioambientais no município de Manaus”, tendo a “Carta da Terra” como instrumento norteador. A ação tem finalidade de estimular as reflexões, atividades e ações que visam a sensibilização ambiental dos estudantes das unidades de ensino.