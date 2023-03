Prefeitura promove educação de trânsito para alunos da rede municipal

Para promover a segurança e conscientização no trânsito, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta sexta-feira, 3/3, atividades educativas na escola municipal Raimunda Barroso Ramires, localizada no bairro Coroado, zona Leste da cidade. Com o objetivo de estimular o aprendizado sobre um trânsito mais humano e seguro, os educadores do órgão de trânsito interagiram com alunos e professores durante as atividades.

“Essas atividades são voltadas para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, estamos enfatizando a importância do respeito às leis de trânsito, do uso correto dos equipamentos de segurança, como cinto de segurança e capacete, da não ingestão de álcool antes de dirigir, da manutenção do veículo em dia, entre outras medidas”, ressaltou Rineida Liege, educadora de trânsito do IMMU.

Na ação, foram apresentadas pelos educadores do IMMU jogos educativos, brincadeiras e simulações de trânsito para ensinar as crianças sobre as regras e normas de trânsito de forma divertida e interativa.

De acordo com a gestora da escola, Ana Sara Cristina, as atividades podem ajudar as crianças a compreender melhor a importância da segurança no trânsito e a assimilar os conceitos aprendidos de forma mais efetiva.

“Os educadores do IMMU apresentaram aos alunos a maneira correta e mais segura de atravessar a faixa de pedestre. A Prefeitura de Manaus está realizando um excelente trabalho com as crianças para que no futuro sejam motoristas conscientes”, frisou

Segundo Rineida Liege, o projeto voltado para a educação de trânsito envolvendo crianças é fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis no futuro. “A Divisão de Educação do IMMU atende solicitações das comunidades, empresas públicas e privadas e escolas para ministrar palestras e oferecer serviços de educação de trânsito. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 98855-1488 ou, ainda, pelo e-mail immu.educacao@gmail.com”, ressaltou.