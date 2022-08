Prefeitura promove discussão de turismo durante a 1ª edição da Feira de Pesca Esportiva

A 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura (FPEA) encerrou ontem (21), após três dias de atividades voltadas para o segmento do turismo na Amazônia. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), foi realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Nos três dias, cerca de 10 mil pessoas visitaram a feira e conferiram o que há de inovação no segmento da pesca esportiva e turismo. No estande da Semtepi, mais de 200 pessoas participaram das rodadas de negócios, voltadas à qualificação e inovação com temática direcionada ao mercado de turismo. Todos os participantes receberam certificado e brindes exclusivos do evento.

“Essa foi uma grande oportunidade para debater sobre empreendedorismo e turismo, além de promover discussões muito interessantes para a nossa cidade. Tenho certeza que muitas coisas boas vão sair daqui, com o apoio da Prefeitura de Manaus”, disse o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O público que compareceu ao evento também pode conferir e subir em uma parede de escalada, de forma gratuita. A atração reuniu mais de 2 mil pessoas, que enfrentaram o desafio de escalar a estrutura com mais de 6 metros.

O evento também reuniu 20 artesãos cadastrados no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi. Durante os três dias de feira, os empreendedores realizaram a exposição de produtos artísticos feitos à mão. “É uma grande oportunidade, proporcionada pela Semtepi, de mostrar nosso trabalho para um público tão amplo. Aqui nós temos visibilidade para as nossas artes”, destacou a artesã Marlenice Alves.

O evento foi realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus).

Com informações da Semtepi