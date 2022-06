Prefeitura oferece 30 vagas para workshop de ‘Lógica da programação’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferece, nesta quarta-feira, 22/6, 30 vagas gratuitas para o workshop “Lógica da programação”, que será realizado para três turmas, entre os dias 6 e 21/7, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro.

As turmas serão presenciais e o curso pretende conceituar programação, identificar níveis de abstração na representação e solução de problemas, além de introduzir uma linguagem de programação. O público-alvo são estudantes do ensino médio e pessoas que tenham interesse em ingressar na área de desenvolvimento de software. As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/iHvfqW2T7vsXJh647.

“Essa é mais uma oportunidade de qualificação profissional que o Casarão da Inovação Cassina está apoiando, a fim de fortalecer esse ecossistema de inovação. A área de programação está em potencial crescimento aqui em Manaus, por isso é importante apresentar os conceitos básicos desse tema, para quem pretende ingressar na área”, afirmou o gestor do Casarão Cassina, Fábio Araújo.

O curso será dividido em três turmas, contando com dez alunos em cada, realizadas nos dias 6 e 7/7; segunda turma em 13 e 14/7, finalizando a terceira turma nos dias 20 e 21/7. Para participar, os candidatos devem possuir notebook e ter conhecimento básico em matemática. Toda metodologia será ministrada pelo acadêmico do curso de Ciência da Computação, Lohan Silva.

“Os conteúdos serão aplicados em dois dias. Na primeira etapa, vamos conceituar a programação, apresentar as ferramentas que os programadores usam e introduzir a área de lógica. Já no segundo dia, vamos falar sobre fluxograma e aprender mais sobre a linguagem de programação Python. Esse curso é bem introdutório, por isso vamos fortalecer essa base de ensinamentos”, pontua Lohan.

