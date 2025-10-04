A campanha de arrecadação de garrafas PET, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), tem transformado hábitos e mobilizado diferentes setores da sociedade. Desde maio, a iniciativa já recolheu 4,7 toneladas de garrafas PET na capital e, nesta sexta-feira (3), recebeu mais 5.000 garrafas arrecadadas pela comunidade indígena Mura, do município de Silves (AM), que se somam ao esforço coletivo em prol do meio ambiente.
O material, que antes iria para o aterro sanitário ou acabaria poluindo igarapés e rios, agora ganha novo ciclo de vida: é transformado em vassouras utilizadas na limpeza da cidade, brinquedos, peças de decoração, como árvores de Natal, e é repassado às associações de catadores e recicladores, fortalecendo a geração de renda de centenas de famílias. A ação reforça que a reciclagem é instrumento de sustentabilidade e inclusão social, ao mesmo tempo em que protege a natureza.
Voz indígena
O cacique Jonas Muro, coordenador da Associação dos Povos Indígenas do Rio Anébar, destacou a importância da campanha realizada pela Semulsp. Ele agradeceu o apoio da secretaria, destacando que a coleta das garrafas PET no rio é fundamental para a preservação da natureza e para o engajamento da juventude indígena. Ele reforçou que a comunidade Mura está unida à Prefeitura de Manaus na luta pela proteção do meio ambiente.
“A voz somos nós, fazemos a diferença, retirando este produto que ia parar no rio e, agora, será reciclado. Muito obrigado”, enfatizou.
A contribuição dos povos indígenas evidencia que a campanha extrapola os limites de Manaus e ganha contornos regionais, unindo comunidades urbanas e tradicionais em torno da mesma causa.
Adesão
O que começou como uma mobilização entre os servidores da Semulsp cresceu rapidamente. Hoje, já conta com a adesão de empresas, escolas, igrejas, creches e instituições públicas e privadas. A empresa de coleta Tumpex, por exemplo, arrecadou aproximadamente 200 quilos de PET em sua primeira participação, envolvendo desde motoristas até o setor administrativo.
No setor educacional, a creche municipal Magdalena Arce Daou e a escola municipal Professora Percília do Nascimento engajaram a comunidade escolar, incentivando desde cedo a consciência ambiental entre crianças e famílias. Até a Harley-Davidson Motor Company, do segmento de duas rodas, entrou na campanha com os colaboradores em Manaus.
Novo destino
O coordenador da Semulsp Ambiental, Luiz Paz, afirmou que a reciclagem dá outro significado ao material. “Este material, que antes iria para o aterro sanitário, agora volta ao ciclo produtivo, preservando o meio ambiente. Ele é transformado em utilidades e ainda fortalece associações de catadores, gerando renda para trabalhadores locais”, destacou.
Compromisso
O secretário Sabá Reis afirmou que o avanço da campanha reflete o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade. “Sob a liderança do prefeito David Almeida, Manaus mostra que é possível unir poder público, empresas, escolas, povos indígenas e a sociedade em torno de uma causa nobre. Cada garrafa recolhida representa menos poluição, mais oportunidade para catadores e mais consciência ambiental para todos nós”, salientou.
Com resultados expressivos e o engajamento de diferentes setores da sociedade, a campanha se consolida como um movimento coletivo pela sustentabilidade. Ao transformar resíduos em oportunidade, a Semulsp reafirma seu papel de liderança na preservação ambiental e mostra que o cuidado com a cidade e com a Amazônia depende de cada contribuição, seja de uma empresa, de uma escola, de uma comunidade indígena ou de cada cidadão manauara.