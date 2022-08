Prefeitura mobiliza instituições para incentivar conservação da bacia do igarapé do Gigante

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), promoveu um encontro hoje (5), com instituições que realizam atividades em prol da conservação do igarapé do Gigante, um dos últimos com a nascente na capital amazonense e que ainda conta com presença de fauna.

A reunião, que atende uma orientação do prefeito David Almeida, ocorreu no Centro de Formação de Pastoral da Área Missionária da Ponta Negra, no conjunto Augusto Montenegro, Lírio do Vale, zona Oeste.

“Hoje, nós estamos realizando aqui, no conjunto Augusto Montenegro, um processo de articulação com as instituições, a sociedade civil, o poder público, e a iniciativa privada, que têm ações no igarapé do Gigante. A nossa preocupação é a revitalização do igarapé, manter a integridade dos fragmentos florestais, da vegetação ciliar e considerar o potencial dessas iniciativas da sociedade civil para que juntos possamos evoluir no sentido de melhorar a qualidade desse corpo hídrico, cessando os despejos de resíduos, de efluentes e, com isso, fazer uma grande recuperação ambiental do igarapé”, disse o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

As instituições convidadas já possuem iniciativas em prol da conservação ambiental da bacia do igarapé do Gigante. “Além de debater as iniciativas existentes, iremos traçar um plano de ações integradas e planejar a realização do ‘Dia do Gigante’, que poderá ocorrer ainda neste semestre, com uma programação que envolverá às comunidades do entorno do igarapé”, informou Stroski.

Entre as organizações que participaram do encontro estão o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas; AU; Reusa – Associação de Ecologistas, Igreja Mãe da Amazônia; Escola Municipal Tereza Cordovil (com os alunos do projeto Sauins Protetores); Comitê de Bacia Hidrográfica Tarumã-açu; Grupo Transformação e Remada Ambiental; além das associações de moradores do bairro Redenção e dos conjuntos Augusto Montenegro, Hileia e Jardim Versalles; Secretarias Municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Com informações da Semmas