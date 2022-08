Prefeitura leva infraestrutura às vias da comunidade Canto do Sabiá, no Parque Riachuelo

Em uma ação emergencial, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha hoje (10), com uma equipe de 20 homens em vias da comunidade Canto do Sabiá, no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste. As ruas estavam ainda em solo natural e alagavam, principalmente, em dias de chuva.

No local, inicialmente, foi feita a limpeza da camada vegetal, em seguida a preparação e compactação do solo, além de serviços de terraplanagem, com recuperação de base e sub-base. Os trabalhos serão finalizados com a aplicação de mais de 600 toneladas de massa asfáltica em 11 vias que nunca receberam infraestrutura.

Nesta quarta-feira, as equipes atuam na rua C. A engenheira Socorro Diniz, responsável pela obra, garante que não vai mais haver alagações na comunidade.

“Seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Seminf, Renato Júnior, estamos urbanizando essas 11 vias da comunidade Canto do Sabiá, no bairro Parque Riachuelo pela primeira vez. Aqui não tinha nenhuma infraestrutura, agora estamos fazendo as ruas com serviços de terraplanagem e vamos implantar drenagem em todos os pontos necessários para, em seguida, fazer a aplicação do asfalto, e assim evitar novas ocorrências de alagações nas residências”, afirmou a engenheira.

A implantação da rede de drenagem auxilia a passagem das águas pluviais de forma correta. Antes, especialmente em período chuvoso, os terrenos na comunidade Canto do Sabiá absorviam água, tornando constantes as alagações nessa área. A água adentrava as casas, prejudicando vários moradores. Com a nova rede de drenagem, a água terá a destinação correta, evitando alagações nas residências.

Esse trabalho da Prefeitura de Manaus vai beneficiar mais de 150 famílias na comunidade Canto do Sabiá. O autônomo Anailton da Silva, que mora no local há mais de dez anos, relata que uma grande dificuldade é a falta de acesso ao transporte coletivo, já que as vias estão intrafegáveis.

“Para pegar ônibus aqui, a gente tem que andar mais de três quilômetros, porque se o veículo passar, atola. Nós nunca recebemos nenhum tipo de infraestrutura, e eu nem acreditei quando vi as máquinas da prefeitura na minha rua, por isso agradeço demais ao nosso prefeito por ter olhado por nós, depois de tantos anos de abandono. Isso aqui vai mudar a vida da gente, porque as novas vias vão dar acesso aos coletivos e acabar de vez com o nosso sofrimento”, afirmou o morador.

A previsão é de que ainda neste mês de agosto a comunidade Canto do Sabiá seja entregue com nova infraestrutura aos moradores. Além de drenagem profunda e asfalto, o local também receberá serviços de drenagem superficial, com a implantação de calçadas, meio-fio e sarjeta.

Com informações da Seminf